El barrio gijonés de Cimavilla homenajeará a Rambal, uno de sus vecinos más ilustres, al cumplirse cincuenta años de su asesinato
La asociación "Gigia" pide "que el amor venza a la homofobia" de cara a un encuentro en el Lavaderu que consistirá en una cuelga de ropa
El 19 de abril se cumplirán cincuenta años desde el asesinato de Alberto Alonso Blanco, "Rambal", en su casa de Cimavilla. Al popular vecino, transformista y conocido por sus actuaciones artísticas, le agredieron con un arma blanca en la garganta. La asociación "Gigia" organizará un acto en la plaza del Periodista Arturo Arias, la del Lavaderu, junto a la estatua inaugurada en honor a Rambal en 2023. La actividad se llamará "Amor para Rambal". "La idea es que colectivos, entidades, asociaciones y vecinos y en general participen en una gran cuelga de ropa", apuntan desde el colectivo.
"El Lavaderu era uno de los lugares más frecuentados por Rambal", resaltan desde la asociación "Gigia". Ese 19 de abril, a las 13.00 horas, se instalará un tendal en la plaza "que servirá como escenario y soporte de mensajes de amor para Rambal". Cada entidad llevará una prenda, toalla, tela... con un mensaje. Y la tenderá. "Cimavilla pide amor que venza a la homofobia; amor frente al odio", reivindican los vecinos. La fecha límite para inscribirse es el 12 de abril.
La gran fiesta de homenaje en abril de 2023, cuando se inauguró la estatua por Rambal en el barrio Alto, congregó a cientos de asistentes y tuvo como maestro de ceremonias al cantante Rodrigo Cuevas y, como protagonistas, a los "míticos" de la zona. Estaba la dicharachera Ida "La Tarabica", el donjuán Jacinto "El Mono", Paquín "El Zagalu", un emocionado Óscar "Peñes Pardes", el siempre amable Marino y las hermanas Lulú y Tere Vela. Y estaba, también emocionada pero agradecida, Rosi Alonso, hermana de quien para Cimavilla es "una leyenda".
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