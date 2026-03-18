Ciclo de ponencias sobre arqueología como preámbulo a la nueva muestra del Revillagigedo

El Palacio de Revillagigedo inaugurará a finales de mes una nueva exposición promovida por el Ayuntamiento, la anunciada "Convivium", que abordará la historia arqueológica de la dieta mediterránea con la colaboración del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Pero, antes, a partir este día 19, comienza un ciclo de ponencias enmarcado en la iniciativa y que abordará durante semanas la parte teórica de la muestra. Participarán entre otros la investigadora Almudena Orejas, con experiencia en proyectos arqueológicos de Gijón, y el profesor Luis Benito García Álvarez, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias.

La jornada de este jueves comienza a las 18.30 horas, en el Palacio de Revillagigedo, con una presentación del ciclo a cargo de María Fernández García, delegada del CSIC en Asturias, y de Ignacio Monterio Ruiz, comisario de la exposición y coordinador de la red de arqueología del CSIC. Después comenzará la primera sesión, titulada "La dieta mediterránea, entre la historia y la salud", con la intervención de Almudena Orejas y de Sonia González Solares, que es catedrática de Fisiología de la Universidad de Oviedo. "La conversación tratará de aproximarse a la dieta mediterránea como una construcción cultural ligada a determinados modos de vida y formas de socialización a lo largo de la historia", señalan desde el Ayuntamiento.

El resto de sesiones se programarán de manera espaciada hasta junio. Habrá, por ejemplo, una cita para abordar "las huellas de la alimentación desde el pasado hasta la actualidad" a cargo de los investigadores Josefina Rascón y Miguel Gueimonde, que explicarán cómo se aborda el estudio de las dietas que predominaban en la antigüedad. Será el día 9 de abril. El día 16, después, las expertas Marta Moreno (del CSIC) y Cecilia Díaz (Universidad de Oviedo) se centrarán en la historia del consumo de carne, y las expertas Miriam Cubas (Universidad de Alcalá) y María Fernández (directora del Instituto de Productos Lácteos) harán lo propio con el consumo de leche el día 23. En mayo se abordarán ponencias sobre el impacto de las semillas y el consumo de cereales en la evolución humana y sobre la historia de la vid y el vino, entre otros temas.

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"Convivium", tras su inauguración, estará abierto al público hasta julio y se trata de la tercera colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Cajastur, propietaria del palacio, en el marco de un convenio suscrito entre ambas entidades que ha permitido recuperar el espacio como sede de exposiciones municipales. Esta muestra, no obstante, es la que más apuesta por las piezas en préstamo al tratarse de una iniciativa que llega de la mano del Museo Arqueológico Nacional, que impulsó una muestra con el mismo título en Madrid y que ahora se adaptará en Gijón con un abordaje más local.