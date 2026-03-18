Deporte, comida de fraternidad, un mural y mucho compromiso: la receta de Gijón contra el racismo

Desde la referencia a las 3.621 personas –un 26% más que el año anterior– que pasaron en 2025 por la Oficina Municipal de Información a Inmigrantes, y a las que mencionó en su discurso inicial el edil de Servicios Sociales Guzmán Pendás, hasta los gijoneses de quince nacionalidades que conforman el coro Diverso, que cerró el acto, la presentación en el salón de recepciones de la Casa Consistorial de las XXI Jornadas contra el racismo y la xenofobia fue un ejemplo de un Gijón lleno de acentos y matices. Un Gijón que a través de estas jornadas busca fomentar el diálogo y la convivencia y luchar contra los prejuicios y la discriminación.

Este año las jornadas se centran en la reivindicación del deporte como espacio de tolerancia, inclusión y diversidad. El mensaje que los estudiantes Marcos Alejandro Castro y Saray Guimerans transformaron en un colorido cartel donde bajo una portería se puede leer "En el deporte cabemos todas". Su cartel y su lema son ya la imagen de las jornadas tras ganar un concurso que les reportará 300 euros. Salvo que hagan caso a la broma del Pendás que les animó a donar ese dinero para reformar un nuevo y más amplio local donde trasladar la Oficina del Inmigrante, ahora en El Natahoyo.

Saray Guimerans y Marco Alejandro Castro, con sus diplomas, entre los ediles Montserrat López Moro y Guzmán Pendás. / Lne

Castro y Guimerans no fueron los únicos en recibir su premio en un salón abarrotado de público. La mención especial del jurado para trabajos presentados por alumnado de educación especial o centros de apoyo a la integración se fue a Natalia Menéndez del CAI de Pando (Langreo) y la de estudiantes de ESO para Beatriz Fernández y Natalia Stoyanova, del IES Rosario de Acuña por los lemas, respectivamente, "Deporte es bien para todo el mundo" y "Los aros nos unen, el racismo nos separa".

Un concurso que recibió 78 carteles desde Gijón, Oviedo y Langreo

También hubo diplomas para Manuel Carballo y Daniel Jesús Suárez, Natalia Miranda, Adrián Martín, Juan Carlos Arbiz y los usuarios del Centro Municipal de Apoyo a la Integración de Gijón, Entre los 78 carteles presentados al concurso también hubo representación del colegio La Corolla y la Escuela de Arte de Oviedo.

La entrega de estos premios fue el pistoletazo de salida a unas jornada que tuvieron el pasado domingo un aperitivo con un mensaje que se pudo escuchar en El Molinón y que sumará este viernes, 20 de marzo, la presentación en el colegio público Nicanor Piñole del mural contra el racismo realizado por la artista María Peña junto a alumnado del centro.

El coro Diverso durante su actuación. / Lne

Pero el día grande será el sábado en coincidencia con el Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. La fiesta está abierta a todos los ciudadanos y arrancará a las 11,30 horas en la plaza Mayor con una actividad conjunta de zumba bajo el lema "Zúmbale al racismo". De allí una marcha por el paseo del Muro hasta el Pueblu d´Asturies, donde tendrá lugar una jornada de convivencia con música, comida de fraternidad, juegos, talleres y punto de información sobre actividades de las asociaciones gijoneses. No solo de las que organizan estas jornadas. Un listado que incluye a Accem, Amaranta, Amnistía Internacional, Apia, la Asociación Gitana de Gijón, CISE, Mar de Niebla, Cruz Roja, la Fundación Secretariado Gitano y Late Asturias.

Los números de la Oficina Municipal de Información al Inmigrante: un 26% más de consultas De Colombia son más del 28% de las 3.261 personas que pasaron el año pasado por la Oficina Municipal de Información al Inmigrante (OMII). Muy por debajo están los originarios de Venezuela (8,9%) y Perú (7%). Todos ellos, eso sí, dentro del 65,8% de consultas de personas originarias de América del Sur que llegaron a una oficina que incrementó su trabajo un 26%. Una oficina recordó su responsable político, el concejal popular Guzmán Pendás, "que muchos no saben ni que existe pero para otros es vital para arrancar un proyecto de vida". Ahora mismo el Ayuntamiento busca un local más amplido donde poder dar mayor servicio en esta oficina. Pendás también se encargó de presentar las actualizadas guias informativas que se han publiado para mostrar las condiciones de los permisos de residencia por arraigo sociolaboral, socioformativo, social o por reagrupación familiar.

La programación de las jornadas incluye también proyecciones de documentales, sesiones de cuentos para niños y para adultos y mesas redondas. Protagonismo especial tendrá la boxeadora avilesina y gitana Sara Montoya, protagonista del documental "Golpe a golpe" y que estará presente en el encuentro "Deporte y racismo".