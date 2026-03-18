Despedida a Miguel Fanjul, la memoria de una ciudad: de ver volar la torre de San Pedro a ser el socio número 1 del Sporting y el Club de Regatas

Un gijonés que nació en el centro, se crio en Cimavilla, trabajó en la zona oeste, disfrutó en la zona este y entabló una gran tertulia en la calle Corrida. Así era Miguel Fanjul que, además del socio número 1 del Real Sporting y del Real Club Astur de Regatas, dedicó su vida a Gijón como pocos. Con 102 años, fallecía el pasado lunes dejando un legado imborrable y llevándose consigo recuerdos y vivencias de un siglo de historia.

Fanjul nació el 18 de mayo de 1923 al principio de la calle Begoña, pero con dos años su familia se trasladaría a la calle Las Cruces en el barrio de Cimavilla. Hizo de las calles del Barrio Alto su patio particular hasta que la Revolución del 34 se cruzó en su camino. "Se corrió la voz que iban a bombardear Cimavilla. Salimos casi todos con pañuelos blancos", rememoraba en 2017 para LA NUEVA ESPAÑA, relatando como tuvieron que huir a casa de sus tíos. También le marcaría el estallido de la Guerra Civil y la imagen de cómo volaban la torre de la iglesia de San Pedro.

Cursó sus estudios en la Escuela de Comercio, de enseñanza mixta y muy avanzada para la época, donde alcanzó el premio extraordinario fin de carrera con más de veinte matrículas. Con la carrera de profesor mercantil en el bolsillo, pasó a trabajar en 1942 en la Fábrica de Moreda. Tuvo un parón de 1944 a 1946 donde hizo la mili como alférez. Primero en el cuartel de Simancas de Gijón, luego en Valladolid, donde por unos contactos duró una semana antes de ser mandado de vuelta a Oviedo. Fue en esos años de mili, donde le mandaban "a que veranease" a Gijón donde le cogió el gusto a los paseos por la calle Corrida. "Era la diversión", aseguraba.

En 1949 se casó con Elena de Viedma y formaría una familia de cuatro hijos, dos niños y dos niños. Para entonces ya llevaba dos años de socio en el Club de Regatas y once en el Sporting. Su historia con el club se haría más estrecha en 1961 cuando pasó a formar parte de la directiva de Víctor Felgueroso como contable. Estuvo hasta 1967 en unos años en los que el club se encontraba anclado en Segunda y con algunos problemas económicos que lograron solventar. Con 66 años se jubiló como director comercial de Terfilería Moreda después de haber trabajado como jefe administrativo y comercial.

Por medio, entabló una tertulia junto a Cueto-Felgueroso, José Guerra o Juan Ramón Pérez Las Clotas (fue periodista y director de LA NUEVA ESPAÑA), amigo de infancia que conoció en el colegio Santo Ángel, que tras pasar por varios locales, se estableció en las instalaciones sociales del Real Club Astur de Regatas en la calle Corrida. Fanjul fue el último que quedaba del grupo.

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Mantuvo su fidelidad con los dos clubes de sus amores, aunque El Molinón no lo visitaba desde "antes de Cristo", como reconocía en su 101 cumpleaños. Mantuvo salud de hierro pasado el siglo de vida y falleció esta semana rodeado de hijos, nietos y demás familia que siempre le acompañaron. Su funeral por su eterno descanso se oficiará hoy a las seis de la tarde en la iglesia de San Lorenzo.