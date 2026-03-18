Cambios en los puntos limpios de Gijón: los espacios de Roces y Somió cambiarán de ubicación

Emulsa transferirá a Cogersa la gestión de los cuatro puntos limpios de Gijón y ese cambio conllevará generar dos nuevas instalaciones que sustituyan a las que ahora operan en Roces y Somió, Al lado de la propia sede de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente la primera y en los terrenos de la Feria de Muestras, la segunda. Ese es el anuncio que el edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles hizo llegar a los miembros del Consejo municipal para la prevención y gestión de residuos y el fomento de la economía circular. Las nuevas ubicaciones que se están mirando están tras en el Marieva Palace, que sustituiría la de Roces, y junto a la Escuela de Marina Civil, como sustituta a Somió.

“La integración en la red de Cogersa permitirá mejorar la eficiencia del servicio, optimizar recursos públicos y ofrecer a la ciudadanía un sistema más accesible, equitativo y adaptado a los retos ambientales actuales”, explicó Pintueles. Hay que recordar que Gijón es de los pocos municipios asturianos que gestionaba de manera directa sus puntos limpios. Su integración en la red de Cogersa, algo que reivindicó la nueva dirección de Emulsa, pondría fin a esa anomalía; al tiempo que supone generar un cambio en los costes para la empresa municipal y de criterios para los usuarios.

Por ejemplo, abriendo el uso de todos los puntos limpios del Principado a todos los vecinos con independencia de su lugar de residencia. Ahora mismo para acceder a los puntos limpios de Gijón se necesita la tarjeta ciudadana si se es un particular y una tarjeta especial que concede Emulsa si se es una empresa

El problema que genera la integración es que de los cuatro puntos limpios de Gijón solo dos cumplen los requisitos de Cogersa de ser instalaciones "completamente delimitadas e independientes". Son los de La Calzada y Tremañes. Eso ha obligado a Emulsa a buscar alternativas a los de Roces y Somió. Sobre la mesa ya hay dos parcelas municipales que se consideran adecuadas y que están siendo revisadas por los técnicos de Patrimonio y Urbanismo.

Las ubicaciones en estudio al Sur y el Este

La opción para la zona Sur es una parcela de 7.000 metros cuadrados en el polígono de Roces-Porceyo, tras el Marieva Palace. Su elección tiene que ver con estar en una zona industrial y tener buen acceso para camiones. Este punto limpio sustituye al de Roces, que quedará como centro de transferencia de Emulsa.

En cuanto a la alternativa para la zona Este es un conjunto de parcelas que suman algo más de 11.000 metros cuadrados en la avenida de Albert Einstein, muy cerca de la Escuela Superior de Marina Civil.

Al consejo se presentó también un informe con los datos estadísticos de 2025 de la gestión de residuos de Emulsa. El informe pone cifras al estancamiento del reciclaje en la ciudad, con una tasa de separación de basura para reciclar que pasa levemente del 36%. En concreto, en los cuatro puntos limpios de la ciudad se recogieron 19.319 toneladas de residuos, un 9% más que el año anterior. El 52% de ese total se gestionó en el punto limpio de Roces.