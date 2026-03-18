Un espectáculo de colores en el cielo de Gijón: las impresionantes imágenes del amanecer en la playa de San Lorenzo

Aficionado a las fotos de paisaje, el maliayés Alfonsó Tomás madruga muchas veces para captar imágenes, especialmente en marzo, un buen mes para ver auroras boreales en Asturias. Desde la playa de San Lorenzo, el fotógrafo no dudó en captar el colorido con el que amanecía la ciudad. "Los expertos siguen pronosticando posibilidad de auroras boreales para los próximos días... a ver si hay suerte", reflexiona Tomás.

El fotógrafo asturiano es un gran experto en la materia y aficionado especialmente a las auroras boreales, uno de los fenómenos naturales más impactantes. También disfruta de las lenticulares sobre Picos de Europa nevado o, la misma escena, en Sotres.

Alfonso Tomás captó a primera hora el colorido en la playa de San Lorenzo y seguirá planificando, pendiente de las nubes, el gran obstáculo para disfrutar de las auroras boreales que están por venir.