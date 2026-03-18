Los expertos desmontan mitos sobre el alzhéimer con una jornada científica en Gijón: "Menos de un 5 por ciento de estas demencias son hereditarias"

El Centro Municipal Integrado de El Coto acogió esta tarde la jornada científica "Superando mitos sobre la enfermedad del alzhéimer. Avanzando en la atención, mejorando en los cuidados", que reunió a más de cien personas. Durante la conferencia, los expertos que participaron hicieron hincapié en que "uno de los mitos más extendidos es pensar que es una enfermedad hereditaria, cuando solo alrededor de un 4 o 5 por ciento de estas demencias tienen ese origen claro".

La jornada fue organizada por la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), de la Consejería de Ciencia, en colaboración con la dirección general de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón.

La directora de Ficyt, Mercedes Díaz Somoano, remarcó que "el objetivo de esta cita es facilitar un espacio para analizar los últimos avances en investigación, diagnóstico, tratamiento y atención esta enfermedad a través del diálogo entre distintos profesionales y el público general". Además, agregó que "desde Ficyt tratamos de acercar el conocimiento científico a la sociedad para mejorar la comprensión y, en esta ocasión, hemos querido actualizar a los ciudadanos sobre el alzhéimer y los retos asociados al deterioro cognitivo desde una perspectiva multidisciplinar".

Otro de los mitos más extendidos en los que hicieron hincapié los expertos es que el alzhéimer se trata de una consecuencia inevitable del envejecimiento, cuando "puede empezar a desarrollarse muchos años antes". Por ello, reivindicaron la importancia del diagnóstico precoz.

Noticias relacionadas

Los expertos que intervinieron fueron Miriam Álvarez, neuróloga del Hospital de Cabueñes; Victoria Álvarez, del servicio de Genética del HUCA; Manuel Menéndez, de Neurología del HUCA; Marta Pisano, del servicio de Atención centrada en la persona y la autonomía de la Consejería de Salud, y Teresa Martínez, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.