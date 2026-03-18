Un proyecto "versátil" y terraza para 120 personas: el diseño del nuevo local hostelero del parque de Isabel la Católica ya está listo

Un "espacio gastronómico integrado en el entorno natural del parque con el objetivo de convertirse en un nuevo punto de encuentro para gijoneses y visitantes". Así es "BRUMA", el único proyecto que ha concurrido al proceso de licitación impulsado por el Ayuntamiento y destinado a que el parque Isabel la Católica recupere el servicio hostelero del que carece desde hace cerca de dos años. "Nace con una visión clara: desarrollar un concepto que combine gastronomía, diseño y entorno en una propuesta diferencial, respetuosa con el paisaje y alineada con las nuevas formas de consumo", señalan los promotores, el grupo empresarial Movivia Foods.

El plan se encuentra actualmente pendiente de evaluación técnica y administrativa por parte del Consistorio. En Movivia Foods confían en recibir la notificación de si la idea pasa el filtro, o no, en unas semanas. De salir adelante, dispondrán de ocho meses entre la concesión de la licencia para ejecutar las obras y poner en marcha la explotación. El proyecto se articula en varios ejes. El primero, la "integración con el entorno, con especial atención al respeto y puesta en valor del parque Isabel la Católica", destacan los promotores, que planean abrir durante todo el año.

Otro eje es la "experiencia, mediante un espacio versátil pensado para distintos momentos del día". Al respecto, la estimación es que el interior del establecimiento pueda acoger a unas 40 personas. La terraza, a entre 100 y 120 clientes. A nivel gastronómico, la propuesta es "moderna, accesible y de calidad". Se aleja del clásico concepto de cafetería, sino que abogan por "comidas bien elaboradas, picoteos y cafés bien hechos", indican desde Movivia Foods.

Otra imagen conceptual. / LNE

"'BRUMA' es una oportunidad para crear algo especial en Gijón, en un entorno único", reivindican los promotores, que desean desarrollar un lugar "con identidad propia que conecte con la ciudad y con las personas". La iniciativa "contempla una inversión orientada a la creación de un espacio cuidado y sostenible, que contribuya a dinamizar este enclave y a reforzar su atractivo como uno de los principales espacios verdes urbanos de la ciudad", agregan.

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A tenor de los pliegos municipales, la edificación podrá tener una superficie construida de 95 metros cuadrados en una sola planta, además de una terraza de unos 350 metros cuadrados. Los aseos estarán adaptados. Por otro lado, la concesión, marcan las indicaciones técnicas, será por un plazo de 20 años, siendo el adjudicatario en cuestión el que deba hacerse cargo de las obras y el enganche a los servicios generales de telecomunicaciones y electricidad, mantenimiento y conservación. Económicamente, el presupuesto mínimo de ejecución material asciende a los 145.000 euros, con un canon anual mínimo de casi 8.500 euros más IVA.