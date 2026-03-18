Gijón abre el plazo para inscribirse como expositor en la Feria del Libro: "Es el punto de partida de la décima edición"

La décima edición de la Feria del Libro de Gijón, que irá del 17 al 21 de junio, va tomando forma. El Ayuntamiento de Gijón abrirá este jueves el plazo para solicitar la participación como expositores en el certamen, donde se espera que haya en torno a 100 casetas. "Este es el punto de partida en el que todo el mundo se pone en marcha de cara a esas fechas", afirma el director literario de la Feria del Libro y también del Poex, Jaime Priede de la Huerta.

El propio Priede asegura que la décima edición será "especial". "Es cierto que todavía no tenemos mucha historia y tradición, pero esta cifra redonda nos invita a plantearnos crecer", comenta el director literario del certamen. Para ampliar el éxito alcanzado a nivel regional en esta primera década, los organizadores de la Feria del Libro ya están trabajando para difundir fuera de Asturias esta cita. "El décimo aniversario es un buen reclamo para dar ese salto mediático. Queremos que se convierta en un referente cultural a nivel nacional. Creemos que la clave puede ser que esta es una feria que no encadena firmas mediáticas, sino que tiene coherencia e identidad propia", asevera Priede.

Conseguir ese mayor impacto mediático en toda España, indica Priede, puede servirle a Gijón como un nuevo atractivo cultural. "De esa manera podría venir un turismo cultural, que es un tipo de turismo distinto al que Gijón está acostumbrado. Con la oferta que tenemos y nuestra identidad, podemos apostar por eso", completa.

El plazo para inscribirse como expositor en la Feria del Libro estará abierto hasta el próximo 28 de marzo. La Feria del Libro se dearrollará del miércoles 17 de junio al domingo 21 de junio en el paseo de Begoña y en la calle Tomás y Valiente.

Los horarios

Tal y como reflejan las bases del certamen, el horario de las casetas los días 17, 18 y 19 de junio será de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El sábado abrirán de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Por último, el domingo 21 de junio habrá actividad de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

En la pasada edición hubo un total de 96 casetas. El objetivo de la organización del certamen es que la cifra sea de alrededor de 100 puestos. "Tener más conllevaría un problema de espacios", apunta Priede.

Precisamente, los miembros de la junta rectora de la Fundación Municipal de Cultura confirmaron la autorización de los gastos que conllevará la Feria del Libro, que manejará un presupuesto de 170.000 euros. Una de las novedades del año es la incorporación del cómic, a partir de una colaboración con el grupo Planeta, como una forma de atraer al público más joven.

Además, el fútbol tendrá un protagonismo especial. Los organizadores aprovecharán la cercanía del Mundial para montar «El fútbol que une» con mesas redondas y presentación de libros relacionados con este deporte. La producción en asturiano y la narrativa breve también se verán impulsados.