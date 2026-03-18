Un "huracán" de voces femeninas en el Poex para una antología de poesía infantil
La asociación cultural "Genialogías" y la editorial Pintar, Pintar publican un volumen que recopila poemas de 38 artistas y dibujos de 39 ilustradoras
De una semilla nació una antología. No es fácil encontrarse hoy en día un recopilatorio de poemas dedicados al público infantil, pero para la asociación de mujeres poetas, "Genialogías", un difícil no es un imposible. La idea surgió de Luisa Antolín en una de las asambleas y fue rápidamente aceptada por el resto de integrantes. Una antología de poemas en los que "recoger la tradición y las voces de autores que no han escrito poesía infantil", explicó Antolín. Así nació "Vientos verdes. Genias de la poesía. Antología Ilustrada", presentado ayer en la biblioteca de El Natahoyo dentro de los actos del Poex.
Gran parte del mérito que esta publicación esté hoy en la calle también se debe a la editorial Pintar, Pintar que se comprometió desde el primer momento con un proyecto que logra "algo muy sencillo en los tiempos que vivimos". "Esta publicación recuerda que ser libres en la mirada, leer con calma y ser sencillos también es una forma de resistencia", detalló Ester Sánchez, editora de la publicación y moderadora de la mesa redonda en la que participaron algunas de las antólogas como Eva Navarro, Cristina Grisolía u Olvido Andújar.
También participó en el coloquio Berta Piñán, exconsejera de Cultura del Principado que resaltó la labor de "Genialogías", una asociación que fue encontrando por el camino su objetivo. "Hace años llegamos a la conclusión de que habíamos sido educadas en la ignorancia de la existencia de una tradición que nos pertenecía y nos había sido arrebatada. Teníamos el deber de recuperarla", recordó Piñán, demostrando como esta antología es el gran símbolo de esa reconquista cultural.
Los años de trabajo en la obra resultaron en un compilatorio de poemas en donde participan 38 poetas y 39 ilustradoras. "Queríamos un libro bello y se acabó convirtiendo en todo un árbol enredadera pensado al público infantil, pero que puede ser leído por todos", explicó Antolín, por su parte. Con el amor por la poesía como bandera, el resultado ha sido más que satisfactorio para las mujeres que participaron en su creación. "Un huracán", en palabras de Antolín, en el que jóvenes y no tan jóvenes pueden dejarse llevar.
Simón navega en un mar de versos
E. F.-P.
La exposición "La poesía y la mar" es una de las actividades programadas por "Asturias, capital mundial de la poesía" con motivo del Día Mundial de la Poesía, que se conmemora el 21 de marzo. Organizada en colaboración con la Fundación Cajastur, se inaugurará este viernes, a las 19.00 horas en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón, donde permanecerá abierta al público hasta el 26 de abril . En ese espacio dialogarán 28 obras con el mar como nexo del pintor maliayés Guillermo Simón y los versos de poetas asturianos como Berta Piñán, Aurelio G. Ovies, Xuan Bello, Ángeles Carbajal, César Iglesias, José Luis Argüelles, José Luis García Martín, Ceferino Montañés, Agustín A. Biscayar, Javier Almuzara, Dalia Alonso, Pablo Antón Marín y Carolina Sarmiento. "La mar es el primer poema que el mundo escribió", reflexionó Guillermo Simón al presentar la exposición.
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