Los Jesuitas de Gijón ya tienen todo listo para celebrar sus fiestas colegiales

El colegio de la Inmaculada celebrará este jueves y viernes sus fiestas colegiales, que este año llevan como lema "Las fiestas que nos unen". Las jornadas estarán inspiradas en las celebraciones populares de España y de Asturias.

Durante los dos días, el centro de los Jesuitas acogerá una larga ristra de actividades culturales y deportivas. Además, el viernes habrá una cena colegial para poner el broche a las fiestas.

La inauguración de las celebraciones será este jueves a las 9.15 horas. Después, durante toda la jornada habrá numerosas citas, como torneos deportivos, talleres con familias, juegos de mesa, hinchables y pintacaras, entre otras. No faltará el partido de entrenadores contra alumnos de bachillerato, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el campo de fútbol.

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El viernes, la mañana arrancará con un encuentro de hermanamiento de todas las etapas escolares en el pabellón y en las aulas. A lo largo de la jornada habrá yincanas, torneos de deportes y juegos de mesa, carreras de disfraces y la proyección por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de "Un viaje en el tiempo. Las fiestas colegiales en los años 90", que empezará a las 19.00 horas. A las 20.00 horas será la gran cena colegial y el partido de fútbol de alumnos de bachillerato contra la Asociación de Antiguos Alumnos. Las fiestas llegarán a su fin con una fiesta de la limpieza.