Luis Benito García, un manzano para el último "Tonel de oro" de la Fiesta de la sidra

Ya fue singular que no fuera un llagarero a quien se concediese el "Tonel de oro" en la edición de 2025 en la gijonesa Fiesta de la Sidra Natural. Y más singular aún dejar pasar más de medio año para rematar el honor con la tradicional plantación de un manzano con su nombre en los terrenos del campo de golf de La Llorea. Así ha sido con Luis Benito García, para quien ese manzano recién plantado es un reconocimiento más a su trabajo para conseguir la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Luis Benito es el director de la cátedra universitaria de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo.

"Recibir un reconocimiento en uno de los epicentros de la cultura sidrera como es Gijón y de manos de uno de los pilares fundamentales de esta, como son lo llagareros, es una causa de profundo orgullo", fue la respuesta de Luis Benito García cuando en agosto los llagareros decidieron concederle el "Tonel de oro". El profesor también tiene la Medalla de Asturias, entre otros muchos reconocimientos.

Que marzo sea mejor momento que agosto para plantar manzanos y que, otros años, el acto de plantación sobrecargase la jornada final de la fiesta motivaron a que, por primera vez en treinta y cuatro años de fiesta, la organización decidiese aplazar el evento hasta hoy. Un encuentro en La Llorea con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, como anfitriona y con la presencia de un nutrido grupo de concejales.

"Es una persona con mucho peso en la cultura sidrera asturiana y lideró el movimiento que logro esa condecoración que todos ansíabamos. Es un reconocimiento muy merecido", explicaba el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador.

Desde Divertia su presidente, el edil Oliver Suárez, destacaba el momento como "cierre de la Fiesta de la Sidra, que es la actividad más importante con la que Divertia intenta visibilizar la cultura sidrera desde la ciudad que más sidra produce y más sidra consume".