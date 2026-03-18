Los mayores de "Los Puertos", una "familia" repleta de actividades en Gijón: "Creamos un ambiente social"

En 1997 se fundó la Asociación de Pensionistas y Jubilados "Los Puertos" de Gijón. Una denominación que no convence en demasía a su presidente, Crisanto Herrero. "Somos mayores de nueva generación, activos y muy vivos", afirmaba este miércoles en la sede de la entidad, ubicada en El Polígono y que acoge un frenesí de actividades durante toda la semana. Desde talleres de memoria a baile o taichí pasando por gimnasia. Si por ellos fuera, a los miembros de la asociación les encantaría contar con más espacio. También reivindican que se mantenga un apoyo económico fundamental para su día a día. Hoy, eso sí, lo que primará es la confraternización, pues toca la tradicional jornada de convivencia, con comida incluida. "Estamos muy unidos, somos una familia", subrayaron los componentes.

"Los Puertos" cuenta con más de 1.000 socios, si bien son algo más de 300 los que participan de manera activa en las propuestas de la asociación. Hay varios objetivos, como combatir la soledad no deseada. "Buscamos el entretenimiento, que los mayores salgan de casa, no estén solos y creen su ambiente social", aseguró Crisanto Herrero. "Es una forma de convivir", agregó Manuel Antonio González, el vicepresidente, que recalcó la importancia de disfrutar de un apoyo económico por parte municipal. "Nuestra cuota de socios es pequeña y las actividades cuestan bastante", declaró.

Bromeaba Crisanto Herrero con la relación que mantienen los mayores con los monitores que imparten las sesiones. "Les llaman nietos", comentó el presidente de "Los Puertos", cuyo local social acogerá una charla el 24 de marzo sobre el aparato locomotor y sus patologías. La protagonizará el doctor Javier Martínez. La entidad pertenece al Consejo de Salud de Perchera-La Braña y está muy implicada en la materia. Como también con el vínculo con otros mayores, pues "Los Puertos" tiene un convenio de colaboración con la residencia Clara Ferrer, donde socias como Albarina Palacios u Otilia Fernández hacen tareas de voluntariado. Incluso hay iniciativas con el colegio Asturias y hasta un coro y un grupo de teatro. No se aburren, en definitiva.

Crisanto Herrero ensalzó que Gijón presume de asociacionismo, de tejido social, de ese espíritu de querer hacer cosas constantemente. En "Los Puertos" la respuesta es muy positiva. "Estamos agradecidos y contentos; los vecinos vienen en masa", indicó Herrero, que recalcó que los socios que acuden a las actividades ganan en "calidad de vida". El presidente también hizo hincapié en la necesidad de mantener el respaldo económico del Ayuntamiento. "Nunca nos puede faltar porque sin él no existiríamos", ahondó.

Participantes en una sesión de baile. / Juan Plaza

El ambiente en la sede del colectivo es jovial. Todos se esfuerzan en cada actividad sin perder ese carácter de diversión. "Yo vengo con ilusión", manifestaba ayer Olga Cárcaba antes de arrancar la sesión de baile. Lleva dos años acudiendo a la asociación. "Me apunté para hacer ejercicio", sostuvo Cárcaba. "Uy, mucho", replicaba Elva María García cuando se le preguntó cuánto lleva ella en "Los Puertos". El motivo de unirse sí estaba claro. "Tenía problemas de espalda y el médico me dijo que tenía que hacer taichí o yoga", explicó.

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Está prevista la asistencia de unos 150 socios a la comida de hermandad de mañana jueves, que tendrá lugar en el restaurante La Carbayera de Granda. También irá la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que será una más en el encuentro anual que refrenda que en "Los Puertos" son, como ellos mismos dicen, una familia.