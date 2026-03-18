Moriyón celebra "el compromiso cumplido" con el derribo del Soccer World de Nuevo Gijón

La alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, visitaron este miércoles las obras de derribo del Soccer World de Nuevo Gijón. "Gijón tiene un Ayuntamiento que gobierna con hechos. El derribo es ya una realidad. Un compromiso cumplido", destacó la Regidora.

Los trabajos, adjudicados a la firma Posada Organización en algo más de 31.000 euros, tienen un plazo de ejecución de 28 días. "Tras muchos años de abandono y de reclamaciones vecinales solicitando que se derribara y adecentara la zona, este gobierno ha sido capaz de lograrlo y el espacio quedará libre de escombros en la segunda semana de abril", destacó la Alcaldesa.