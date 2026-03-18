El Principado elude hablar aún de plazos para el plan de la Universidad Europea en Gijón: “Se está analizando con rigor”

Sin querer hablar aún de plazos, el consejero de Ciencia, el socialista Borja Sánchez, señaló que el proyecto de la Universidad Europea, el primer plan de una universidad privada para operar en Gijón, "sigue en tramitación" en el seno del Principado, entidad competente para supervisar la documentación del expediente que ha presentado la empresa para habilitarse como centro adscrito. "Somos los encargados de velar por que estas propuestas reúnan la calidad necesaria", razonó el político.

Como ya es sabido, la Europea había presentado un proyecto para abrir en Gijón un campus autónomo y, tras un cambio de la normativa estatal, con el que se endurecieron las condiciones para este tipo de recursos, la empresa ha optado por una suerte de aterrizaje en dos fases, lanzando ahora primero un proyecto de centro adscrito e imitando, así, el modelo que ya han hecho otras universidades privadas en Avilés (Universidad Nebrija) y Oviedo (Universidad Alfonso X El Sabio) y que ya cuentan con el visto bueno pertinente.

Ese cambio motivó en la práctica reactivar los trámites administrativos que ya llevaban meses de recorrido, y desde hace semanas la documentación está en los despachos autonómicos a la espera de informe. "Este centro adscrito sigue en tramitación y cuando llegue el momento de concluir ese expediente informaremos", explicó el consejero durante una intervención a medios este miércoles en Gijón. El siguiente paso, recordó, será elevar el expediente al Consejo de Gobierno, pero no quiso comprometerse a una fecha concreta. "Son expedientes que hay que analizar con mucho rigor", se justificó.

Una implantación en dos fases

La idea de la Europea es iniciar su andadura en Gijón como centro adscrito a su campus de Madrid mientras sigue trabajando en su objetivo de crecer e instaurase como un campus universitario autónomo en Asturias. Para esto último las condiciones son ahora más estrictas, con requisitos mínimos de número de alumnos y la necesidad de invertir en plazas de alojamiento y proyectos de investigación, entre otras obligaciones, pero la Europea ya ha dicho públicamente que confía en poder cumplir con esas condiciones y mantener su apuesta asturiana.

Desde hace ya unas semanas se estima que este proceso de tramitación desde el Principado debería estar a punto de culminarse. Responsables municipales han manifestado en varias ocasiones que el Ejecutivo regional les ha trasladado su "compromiso" con un proyecto que, a nivel local, tiene sus bases sentadas toda vez que la urbanización del entorno de La Pecuaria está prácticamente completada. Esta obra, primera fase de la conocida ampliación del Parque Científico y Tecnológico, tiene ya un espacio reservado para la Europea. La enajenación del terreno, de 10.045 metros cuadrados, se licitó en septiembre de 2024 y dejó como adjudicataria a esta empresa con su oferta de 3,2 millones. El pago de ese importe, no obstante, no se hará efectivo hasta que no culmine la obra de urbanización.