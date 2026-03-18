El Principado reivindica en Gijón la tasa de empleabilidad de los egresados de la Universidad: supera el 80 %

"Conectar conocimiento con oportunidades". Así definió este miércoles Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, uno de los objetivos que tiene el Foro de Empleo impulsado por la institución académica, con sede en esta edición, la 23.ª, en Gijón. El recinto ferial acoge dos jornadas de un encuentro con récord de ofertas laborales, pues un total de 44 empresas buscan profesionales para cubrir 175 puestos, de los cuales 102 son contratos y los restantes forman parte del programa "Suma Talento". A este último término, "talento", se refirió en varias ocasiones el rector. "Asturias no puede permitirse el lujo de perderlo", indicó Villaverde en la inauguración de una cita que cuenta con 109 compañías y entidades.

La Universidad celebra en Gijón su Foro de Empleo (en imágenes) / S. G.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, calificó la universidad pública como "un factor competitivo" para la región. "Cuando en Asturias hay oportunidades de inversión, lo primero que nos preguntan es por el talento y la Universidad", señaló el consejero, que ensalzó también la alta empleabilidad del centro. Afirmó que esta supera el 80 % entre los egresados a los cuatro años de completar sus estudios, dos puntos por encima de la media nacional. Asturias se halla entre las cinco comunidades con mayor tasa de empleo universitario, remarcó Borja Sánchez.

Entre las ofertas laborales destacan en el Foro de Empleo el número de peticiones del área de Ciencias Sociales y Jurídicas (89), seguida de Ingeniería y Arquitectura (77) y Ciencias (25). Ignacio Villaverde subrayó que la cita es "una expresión del músculo de la Universidad de Oviedo" y, a la vez, un proyecto "cada año más consolidado". La meta es que las empresas no vean el foro solo como un escaparate, sino como "una herramienta para captar talento universitario". El rector aseguró que "los perfiles informáticos siguen siendo muy demandados", por ejemplo los relacionados con la ciberseguridad o la Inteligencia Artificial. Sostuvo asimismo que los desarrollos de la IA son fruto del trabajo de las universidades y que en la institución asturiano ya se está utilizando para mejorar el desempeño docente.

"La misión de la Universidad es cambiar vidas", declaró el rector, que incidió en la importancia de retener talento. "No podemos resignarnos a que el itinerario natural de los egresados sea marcharse", manifestó Ignacio Villaverde, que abogó por una relación "madura y exigente" con el tejido empresarial y pidió "ambición y no conformarse" a los estudiantes. "Las inversiones vienen atraídas por este talento", ahondó el consejero Borja Sánchez, que reivindicó el Foro de Empleo como un "vivo ejemplo de networking". En el mismo predomina la multisectorialidad, con empresas de las industrias de la metalurgia, siderurgia o energías renovables, además de sectores como la investigación y desarrollo (I+D), la logística, la agroalimentación, el comercio, el transporte o la acción social. También tiene un stand el Servicio Público de Empleo.

Talleres y charlas distendidas café mediante

El foro, que termina este jueves, brinda distintas actividades para facilitar al estudiantado el acceso al mercado laboral. Hay talleres, espacios donde expertos en selección de personal revisan el currículum y el perfil de LinkedIn, sesiones para entrenar las habilidades comunicativas... También está el "Pasaporte al Empleo", que invita a recorrer los diferentes stands para obtener sellos de las empresas. Y una gran novedad, un encuentro denominado "Un café con...", concebido para que alumnos y reclutadores charlen de manera distendida sobre el mundo profesional.

Alfonso López, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad, celebró la acogida de la cita. "Los estudiantes se han apuntado a todo", aseveró durante el acto de inauguración, en el que también intervino Carla Álvarez, directora general de Promoción de Empleo del Ayuntamiento de Gijón, que recordó que en este foro encontró en el pasado su primera oportunidad laboral. "Es un espacio de información y una plataforma de lanzamiento profesional, un puente entre las aulas y el mercado laboral", afirmó Álvarez, que subrayó la relevancia de establecer una red de contactos e indicó que las empresas buscan, aparte de conocimientos técnicos, "capacidad de aprendizaje y adaptación para desenvolverse en entornos cambiantes". "La actitud es lo que marca la diferencia", apostilló.

Reconocimiento para 18 entidades

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, abogó por "generar talento y retenerlo" y por ayudar a las empresas, "garantes del empleo y de generación de riqueza y bienestar social". La inauguración del foro sirvió también para reconocer a 18 entidades por participar de manera ininterrumpida durante diez años en la cita. Fueron Alimerka, ArcelorMittal, Asac, la Asociación Inserta Empleo Fundación Once, Gijón Empleo, Cafento, Caja Rural de Asturias, Capgemini, Grupo Central Lechera Asturiana, Daorje, Merkle, Lacera, Leroy Merlin, Arias, Pasek, Saint-Gobain, Seresco y TSK.

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Los estudiantes y egresados iban de un lado para otro para establecer una toma de contacto con las empresas. Como Álvaro Santoveña y Mario Menéndez, alumnos del módulo de Formación Profesional de Desarrollo Web. "Es muy interesante y una buena oportunidad; nos ofrece muchas ventajas", declaró Menéndez tras visitar el puesto de la multinacional Indra. En una línea similar se expresó su compañero. "Es una ayuda para buscar prácticas y convenios", profundizó el joven en un multitudinario encuentro que liga el aula con el mercado laboral asturiano.