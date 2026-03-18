Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

¿Quieres dar forma a tu idea empresarial? Gijón Impulsa te ofrece la formación más completa para afrontar tu proyecto con éxito

El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 8 de abril de 2026 a las 14 h.

¿Quieres formarte con nosotros? Abrimos plazo de inscripción para dar forma a tu idea empresarial

¿Quieres formarte con nosotros? Abrimos plazo de inscripción para dar forma a tu idea empresarial

L. L.

El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 8 de abril de 2026 a las 14 h.

Las personas emprendedoras necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas hemos diseñado este itinerario formativo.

Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades de emprendimiento.

Hasta el miércoles 8 de abril a las 14 horas, estará abierto el plazo de inscripción para participar en esta edición.

Se celebrará del lunes 13 al viernes 17 de abril, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.

Para participar solo tenéis que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Podéis consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario.

Para cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar con nosotros por los siguientes medios:

Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.

Edificio Impulsa.

C/ Los prados, 166 – 33203

Tfno.: 984 84 71 00

Noticias relacionadas

Email: emprende@gijon.es

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
  2. Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
  3. Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
  4. El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)
  5. La construcción transforma la fachada marítima de la zona oeste de Gijón en el Arbeyal: una vista 'moderna' y con 'espacio para pasear
  6. Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
  7. El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional
  8. La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases

¿Quieres dar forma a tu idea empresarial? Gijón Impulsa te ofrece la formación más completa para afrontar tu proyecto con éxito

¿Quieres dar forma a tu idea empresarial? Gijón Impulsa te ofrece la formación más completa para afrontar tu proyecto con éxito

Un espectáculo de colores al amanecer en Gijón

Un espectáculo de colores al amanecer en Gijón

Los "tesoros" de la Universidad Laboral de Gijón, una gran obra de arte "inacabada" y a la espera de un nuevo impulso

Los "tesoros" de la Universidad Laboral de Gijón, una gran obra de arte "inacabada" y a la espera de un nuevo impulso

Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo

Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo

Despedida a Miguel Fanjul, la memoria de una ciudad: de ver volar la torre de San Pedro a ser el socio número 1 del Sporting y el Club de Regatas

Despedida a Miguel Fanjul, la memoria de una ciudad: de ver volar la torre de San Pedro a ser el socio número 1 del Sporting y el Club de Regatas

Gijón convocará una mesa local de participación para abordar el futuro de Naval Azul

Gijón convocará una mesa local de participación para abordar el futuro de Naval Azul

Los antiguos alumnos de los Jesuitas de Gijón entregan sus becas

Los antiguos alumnos de los Jesuitas de Gijón entregan sus becas

Un proyecto "versátil" y terraza para 120 personas: el diseño del nuevo local hostelero del parque de Isabel la Católica ya está listo

Un proyecto "versátil" y terraza para 120 personas: el diseño del nuevo local hostelero del parque de Isabel la Católica ya está listo
Tracking Pixel Contents