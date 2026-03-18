¿Quieres dar forma a tu idea empresarial? Gijón Impulsa te ofrece la formación más completa para afrontar tu proyecto con éxito
El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 8 de abril de 2026 a las 14 h.
L. L.
El plazo para presentar las solicitudes de participación estará abierto hasta el miércoles 8 de abril de 2026 a las 14 h.
Las personas emprendedoras necesitan reforzar sus conocimientos en diversas materias para poder poner en marcha sus iniciativas empresariales, para ellas hemos diseñado este itinerario formativo.
Se trata de una formación presencial de 15 horas, dirigida a potenciales emprendedores/as del municipio de Gijón. Está diseñado para adquirir habilidades de emprendimiento.
Hasta el miércoles 8 de abril a las 14 horas, estará abierto el plazo de inscripción para participar en esta edición.
Se celebrará del lunes 13 al viernes 17 de abril, en horario de 10 a 13 h. en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa.
Para participar solo tenéis que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada, adjuntando un currículum actualizado. Podéis consultar las materias a desarrollar en el siguiente calendario.
Para cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar con nosotros por los siguientes medios:
Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.
Edificio Impulsa.
C/ Los prados, 166 – 33203
Tfno.: 984 84 71 00
Email: emprende@gijon.es
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