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A subasta el histórico restaurante Las Delicias de Gijón: el importe mínimo de adjudicación es de 3,7 millones

El complejo hostelero de Somió, que cuenta con 3.224 metros cuadrados, a la venta con un precio de salida de 1.250.000 euros

El restaurante Las Delicias.

El restaurante Las Delicias.

Nico Martínez

A subasta un emblemático establecimiento hostelero de Gijón. El histórico complejo Las delicias, ubicado en la parroquia de Somió, ha salido a subasta en el portal digital de una empresa española de subastas online y de gestión de venta de activos inmobiliarios. La puja mínima del lote único es de 1.250.000 euros y la subasta estará activa hasta las 16.00 horas del 23 de marzo.

El restaurante Las Delicias, que se encuentra cerrado de forma permanente, cuenta con un edificio principal de 1.112 metros cuadrados distribuido en sótano y otras tres plantas. Además, incluye una amplia terraza de 2.016 metros cuadrados.

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Las instalaciones de este negocio hostelero se encuentran en una finca del Camino de las Dalias cuya superficie es de 3.224 metros cuadrados. Además, el lote cuenta con una parcela de 3.208 metros cuadrados en el camino de Cabueñes destinada exclusivamente a parking para clientes y que se encuentra cerrada perimetralmente con una pared.

Actualmente, la instalación cuenta con mobiliario, menaje y utillaje en zonas de comedor, cocina, frío y lavandería. La valoración del equipamiento es de 919.567 euros.

La puja mínima del lote único es de 1.250.000 euros. Esa cifra crece en el importe mínimo de adjudicación del lote único, que es de 3.674.597,14 euros. El depósito que se requiere es de 183.729,86 euros.

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Al frente de Las Delicias en su última etapa de actividad estuvo la familia Aguilera, responsable del grupo inmobiliario Vegasol. Esta familia se hizo con la propiedad, a través de la sociedad Salizhero, con el objetivo de diversificar su actividad empresarial.

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