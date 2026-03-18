El suicidio juvenil llega al escenario del Jovellanos en forma de teatro documental con base de investigación

Seis personajes van a enfrentar hoy al público del Teatro Jovellanos de Gijón con un tema tan duro como importante: el suicidio juvenil. La obra "Que se escuche fuerte mi grito" (20.30 horas), que se estrena en el coliseo gijonés y pone en pie Escena Contingente, es una pieza documental sobre la conducta suicida de los jóvenes y es el resultado de un proyecto de investigación impulsado por un equipo de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo.

Con ese proyecto artístico el equipo de la Facultad de Oviedo se alzó como ganador de la Residencia de creación artística 2024 del Programa de Artes Escénicas en Residencia de Laboral Ciudad de la Cultura. La obra está dirigida por Emilio Méndez, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo con una tesis sobre improvisación teatral pedagógica y creatividad del Programa de Doctorado en Equidad e Innovación de la Educación.

Lo que se ofrecerá en escena serán las historias de vida de seis personajes atravesados de alguna manera por un tema tan potente como el suicidio juvenil, la principal causa de muerte entre jóvenes y adolescentes en España.

La obra se ha montado a partir de testimonios recogidos durante dos años mediante entrevistas por toda Asturias. Considerada una obra de teatro documental interdisciplinar, compuesta por nueve escenas y un epílogo -creada a partir de la técnica innovadora del Headphone Verbatim, todavía incipiente en la escena española- de fondo lo que se busca es "abrir un espacio común para mirar —sin rodeos ni tapujos— lo que nos está ocurriendo como sociedad", explican desde el equipo teatral.

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El elenco y el equipo artístico-investigador está formado por Edgar Álvarez-Noreña Cueva, Estela María Gil Salceda, Nuria Martínez Ruiz, Emilio Méndez Martínez, Yeray-Bosco Morís Vega y Claudia Peira. La dramaturgia y dirección corre a cargo de Emilio Méndez.