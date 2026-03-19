Más de cuatro centenares de corredores y un minuto de silencio por "el veterano que nunca fallaba": El Cross de la EPI desborda el Campus de Gijón

Tras un minuto de silencio en memoria del fallecido Jesús Bernal, corredor gallego "que nunca fallaba" al Cross EPI Gijón-Ramón Gallego, arrancó este año la decimoséptima edición de esta prueba deportiva organizada por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI). Fue el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien pidió a los asistentes guardar el minuto de silencio y luego dio la salida a una prueba en la que participó en varias ocasiones anteriores, pero no este año. Participaron más de 400 corredores, alumnos y trabajadores de la universidad y también personas sin vínculo con la misma.

"Es una prueba muy asequible, porque son 3 kilómetros recorriendo todo el campus por sus vías internas", apuntó la directora de la EPI, Inés Suárez. Varios de ellos disfrazados, algo a lo que se anima desde la organización,que además de los deportivos, otorga premios a los mejores disfraces. Por sorteo también se entrega, desde hace años, una camiseta firmada por todos los jugadores del Sporting de Gijón. Este año es "la tercera equipación", explicó Joaquín Alonso, exjugador rojiblanco y actual responsable de Relaciones Institucionales en el equipo gijonés.

Sobre esta prueba deportiva, el rector, Ignacio Villaverde, señaló: "la primavera empieza con esta carrera Ramón Gallego. Es muy bonito primero por el reconocimiento a Ramón, que es una figura del deporte internacional y es una institución dentro de la Universidad de Oviedo y de la EPI, es parte de la historia de esta universidad y de este campus. Segundo, porque esto es una expresión de eso que, a veces, no se percibe, que es el profundo compromiso que tiene la Universidad de Oviedo con el deporte y con la práctica deportiva; no hay que olvidar que aquí se fundó una de las primeras escuelas de medicina deportiva que hubo en España, que desde aquí lanzamos el premio internacional de investigación en deporte, que por fin ya tenemos ese tan anhelado grado de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física y si a eso le sumamos que cada año tiene más seguidores, gente joven que se involucra en esta actividad, viendo esto yo me siento muy orgulloso de ser el rector de esta universidad"

Ramón Gallego, profesor jubilado de la EPI y árbitro internacional de balonmano que participó en 7 juegos olímpicos, fue también uno de los corredores en la edición de este año. Recordó de los inicios de esta prueba que un grupo de profesores hace 17 años "pensábamos que había que hacer algo diferente en el campus, más allá de fiestas y demás y pensamos en hacer algo deportivo, hablándolo con la delegación de alumnos. Sé que es un día entre semana, pero cada vez viene más gente, también de fuera", señala, recordando que este cross lo han corrido diferentes rectores.

Universidad europea

Por otra parte, el rector, Ignacio Villaverde, se refirió a la implantación de universidades privadas en Asturias, entre ellas la Europea en Gijón. Por un lado insistió en que "las universidades públicas o privadas no competimos entre nosotras, nos complementamos, porque desempeñamos funciones distintas. En este caso, una universidad privada complementa a la universidad pública y puede llegar allí donde nosotros, por distintas razones, no podemos llegar. No lo concibo como una competencia".

Villaverde añadió que "vienen buenas universidades privadas y nosotros lo que siempre hemos reivindicado son dos cosas. La primera, que para darles la bienvenida no hace falta hacer de menos y no valorar en lo que realmente merece a la universidad pública asturiana, a la Universidad de Oviedo, y, en segundo lugar, yo lo que le pido al Gobierno autonómico, porque es su obligación, que vele porque la actividad privada dedicada a la formación universitaria que se quiere implantar en Asturias cumpla con las mismas exigencias y los altos estándares de calidad que se nos exige también a la pública".

Sobre si sobre el tiempo que se está tardando en dar de paso a la Universidad Europea por parte del gobierno autonómico, señaló que "creo que en algo habrá tenido que influir el hecho de que la Europea, que fue la primera que anunció que venía a Asturias, había anunciado que venía con la idea de crear una universidad aquí, lo que exige una ley autonómica, y parece que ha cambiado los planes y que lo primero que va a hacer es proponer la creación de un centro adscrito, como las otras dos" universidades privadas que también se van a implantar en Asturias. "Imagino que los procedimientos son distintos y que eso implica que hayan tenido que rehacer y que reorientar el proyecto", dijo.

Residencia universitaria

Villaverde volvió a apuntar también, respecto al proyecto de residencia universitaria en Gijón que "yo espero que en las próximas semanas podamos presentar ya la versión revisada del proyecto del plan especial urbanístico, porque tenemos que adaptarlo a las sugerencias y recomendaciones que nos hizo la CUOTA en su informe preliminar, que eran cuestiones complejas como todo lo es en urbanismo. En breve estaremos ya en disposición de presentar esa versión revisada", sobre el tiempo para la tramitación posterior, señaló que depende del ritmo del Ayuntamiento, "que se ha comprometido a hacerlo rápido, pero eso requiere tiempo".