Alumnos de centros universitarios de Gijón idean cómo facilitar la incorporación de personal en la empresa con Tik Tok y un videojuego

Ojos frescos de estudiantes para crear soluciones diferentes y originales a problemas antiguos de las empresas. Eso es lo que ofrece el programa UniOvi Innovation Skills, cuyos resultados de la edición de 2026 se presentaron este jueves en el Recinto Ferial Luis Adaro. El equipo ganador fue el de los alumnos que aportaron una solución al reto planteado por Espiral para captar talento e integrar al nuevo personal en la empresa.

Fue el colofón a seis semanas de creación de soluciones innovadoras por cuatro equipos de diez estudiantes, cada uno, de la Facultad de Comercio y de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, para dar solución a retos que les pusieron ArceArcelorMittal, Castrolonso Asesores, Espiral y Sotysolar, "construyeron una solución innovadora desde cero, a partir de metodologías de innovación que son las que se usan en el tejido empresarial actual", en palabras de Quique Riesgo, coordinador técnico del programa. Esta es la sexta edición del programa. En las anteriores hubo casos en los que las empresas utilizaron en trabajo de los estudiantes como punto de partida para desarrollar las soluciones propuestas en sus departamentos de I+D y también algunos de los alumnos acabaron obteniendo un empleo.

¿Qué retos y soluciones se plantearon en esta ocasión? Los planteados por cuatro empresas, ArcelorMittal, Castroalonso Asesores, Sotysolar y Espiral. La solución presentada por los estudiantes para esta última empresa fue la ganadora, seleccionada por un jurado integrado por representantes de la Universidad y de Impulsa.

El reto que puso a los alumnos Espiral fue el de atraer talento y diseñar la experiencia integral de incorporación de trabajadores a la empresa, en los primeros 60 días en la misma.

Para atraer talento, los alumnos que idearon soluciones, plantearon colocar varios pop-up efímeros en distintos sitios de Gijón con pruebas para acceder al contenido y conocer la empresa, un acuerdo con una marca de café para que en las tazas que se utilizan en los locales a los que sirven se incluya un código QR de Espiral con acertijos para conocer dónde está el siguiente pop-up. Para facilitar su integración en la empresa, propusieron desde acompañamiento por un veterano de la empresa a cada nuevo trabajador hasta el uso de Tik Tok, pasando por un videojuego en el que van avanzando y consiguiendo premios.

El reto de ArcelorMittal fue el de diseñar un centro de I+D+ i referente en sostenibilidad a nivel mundial para ArcelorMittal. ¿Solución? La implementación en el centro de I+D+i de Avilés de paneles híbridos, tanto solares como que recogen el agua de lluvia y el aprovechamiento del calor de las CPUs que hay en las oficinas y, por otro lado, una plataforma digital que utiliza inteligencia artificial, que reorganiza y optimiza el tiempo de los trabajadores para aumentar su productividad.

Uno de los equipos que participaron en esta edición. / Juan Plaza

Otro de los retos fue el de crear un nuevo modelo de negocio basado en el autoconsumo energético compartido para Sotysolar. La propuesta en este caso fue un modelo de negocio basado en las comunidades energéticas donde hay un edificio central que puede ser una empresa, se hace una instalación y toda esa energía la utiliza la propia empresa y también los vecinos locales hosteleros del entorno.

Castroalonso pidió resolver brechas de ciberseguridad desde cuatro perspectivas, tecnológica, ética, de comunicación y jurídica para una gran compañía energética. La solución propuesta fue la compartimentalización de los datos para hacer que una brecha no acceda a la totalidad de los mismos. Tiene también una dimensión de comunicación tomando la iniciativa antes de que trascienda públicamente el hackeo. Una parte es jurídica, con un sello propio de garantía de calidad superior a las exigencias de la autoridad española en materia de ciberseguridad y en materia ética, alineado con los valores de la empresa, un compromiso de inversión en ciberseguridad de 5 millones de euros en el año siguiente a la que pasó la brecha.

Mentores

Los cuatro equipos contaron con mentores que los ayudaron. Chema Martínez Bueno al equipo de Espiral, Paula Kleckers al de ArcelorMittal, Carlota Palacios al deSotysolar y Quique Riesgo al de Castroalonso.

Susana Pérez López, directora de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad de Oviedo, destacó que con esta iniciativa lo que se promueve es que los alumnos "aprendan a pensar de una forma más creativa o pensar un poco fuera de la caja, por decirlo de alguna manera. Pensar un poco diferente", para lo que les enseñaron distintas técnicas con el apoyo de Fida Consultores.