Arranca en Gijón la programación de "Convivium: arqueología de la dieta mediterránea": "Nuestra forma de comer es reflejo de como vivimos"

¿Cómo comían nuestros antepasados? ¿Cómo ha evolucionado la manera de alimentarse a través de los siglos? ¿Estos cambios responden a razón más biológica o cultural? Estas y otras muchas cuestiones fueron las que se debatieron este jueves por la tarde, en concreto a la manera de comer en las coordenadas geográficas de la Península Ibérica a través de la historia, en la charla titulada "La dieta mediterránea, entre la historia y la salud". La conferencia, impartida en el Palacio de Revillagigedo por la profesora de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Almudena Orejas y la catedrática de Fisología de la Universidad de Oviedo Sonia González, dejó en limpio varias conclusiones en diferentes ramas del estudio que se pueden reducir en una máxima que se escuchó en la exposición de ambas expertas: "Nuestra forma de comer es reflejo de como vivimos", tanto a nivel biológico y del cuidado de la salud como a nivel social, dado que la cocina y el hábito de alimentar han influido durante siglos en más que la mera nutrición, también en la manera de relacionarse del ser humano.

La charla fue tan solo la primera de un puñado de conversaciones y actividades dentro del programa asociado a la muestra "Convivium: Arqueología de la dieta mediterránea", que se exhibirá del 30 de marzo de 2026 al 12 de julio de 2026 en la antigua residencia del Conde. De esta forma, Almudena Orejas abrió el encuentro con la vista echada al pasado, para hacer hincapié en esa idea de que "lo que hoy comemos no es solo presente", sino un "pasado que no es algo remoto, ya que llega hasta nosotros" y se proyecta "a futuro"; en este caso en la bautizada como dieta mediterránea, nomenclatura que nace a partir del libro "Cómo comer y estar bien al estilo mediterráneo", publicado en 1975 por el fisiólogo estadounidense Ancel Benjamin Keys para tratar de mejorar la salud y prevenir enfermedades entre sus compatriotas.

De esta forma, se explicó que "dieta" es un término que tiene su origen en el griego, para luego pasar al latín, de donde bebe nuestro idioma. En su origen, se refería a la manera de vivir en general, incluyendo alimentación y los hábitos cotidianos; también se relacionó la palabra en términos etimológicos con el pensador romano Cicerón, que consideró más preciada y precisa en estos términos su "convivium", que significa "vivir juntos", al "symposion" griego, que significa, literalmente, "beber juntos" sin más profundidad.

En cuanto a la mitología griega o romana, no sé relacionaba la alimentación con la salud per sé. Grandes figuras como Hipócrates o Galeno fueron los que son conocidos como primeros médicos de la historia y sí que establecieron esa relación en su cuidado de los enfermos, tal como precisaron las expertas, que también salpimentaron la conferencia, que terminó convertida en coloquio, con códices medievales que sirvieron al mismo efecto.

La cocina, centro de la vida familiar

A nivel regional, se abordó que la cocina fue el epicentro de la vida familiar durante siglos como lugar multiusos donde se realizaba la matanza, se confeccionaba el pan, se lavaba o simplemente se conversaba. Con la industrialización y el cambio de las opciones habitacionales esto fue modificándose, no solo en Asturias, de donde se reivindicó el pote como receta autóctona más popular, sino en todo Occidente, donde muchas veces este espacio queda reservado únicamente para el procesado de los alimentos, que se consumen a posteriori en otras dependencias como el salón.

"Nuevos alimentos para nuevos tiempos", fue otra de los enunciados escuchados cerca de la mitad del diálogo. Seguramente mucha gente no lo sabe, pero abundantes productos hoy comunes en el estilo alimenticio mediterráneo como los tomates, las patatas, pimientos, etc. proceden de América, con lo que llevan incluidos en la dieta europea menos de 500 años. "El arroz o el azúcar eran algo superexótico para los romanos", explicaron las ponentes sobre estos productos que, en aquellos tiempos, procedían de la lejana Asia.

La apertura de la jornada recayó en la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, que afirmó que la exposición de próxima apertura será un "hito" cultural de primer orden "local y regional", además de poner en valor el trabajo entre las distintas instituciones que la hacen posible, como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CSIC, el Instituto de Historia, la Fundación Cajastur, entre otros. María Fernández, delegada del CSIC en Asturias y directora del Instituto de Productos Lácteos (IPLA) e Ignacio Montero, comisario de la exposición y coordinador del hub de arqueología del CSIC, pusieron la represetación institucional en esta primera actividad de "Convivivum".