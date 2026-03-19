La Asociación de Pensionistas y Jubilados "Los Puertos" celebra su comida anual y agasaja a Concepción Díaz, una de sus primeras socias

La Asociación de Pensionistas y Jubilados "Los Puertos" de Gijóncelebró este jueves su tradicional jornada de convivencia, que incluyó una comida de confraternización en el restaurante La Carbayera de Granda. Un encuentro, al que acudió la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en el que se rindió homenaje a una de las socias con más trayectoria en la entidad, Concepción Díaz. Esta se unió a "Los Puertos" en 1997.

Alrededor de 150 personas —entre ellas, el presidente de "Los Puertos", Crisanto Herrero— asistieron a la cita, una más en el nutrido calendario de actividades con el que cuenta la asociación, que en su sede del Polígono impulsa talleres de memoria o sesiones de baile, taichí o gimnasia. Propuestas con las que, entre otras cosas, persigue combatir la soledad no deseada.

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"Los Puertos" acogerá una charla el 24 de marzo sobre el aparato locomotor y sus patologías. La protagonizará el doctor Javier Martínez. La entidad pertenece al Consejo de Salud de Perchera-La Braña y está muy implicada en la materia. Como también con el vínculo con otros mayores, pues "Los Puertos" tiene un convenio de colaboración con la residencia Clara Ferrer, donde se realizan tareas de voluntariado. Incluso hay iniciativas con el colegio Asturias y hasta un coro y un grupo de teatro.