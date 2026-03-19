Cancelada la conferencia “El origen de la moda firmada”, que impartía este viernes el diseñador Lorenzo Caprile
La cita queda anulada "por causas ajenas" a la Fundación Municipal de Cultura se precisó desde el área municipal
La Fundación Municipal de Cultura de Gijón anunció este jueves que la conferencia "El origen de la moda firmada", que impartía este viernes, 20 de marzo, el diseñador madrileño Lorenzo Caprile, queda cancelada. La cita, que iba a acoger el Antiguo Instituto a las 19.30 horas, queda anulada "por causas ajenas" a la esfera del área municipal, según se precisó desde la misma sobre la charla, englobada dentro de la tercera edición de "Moda con Historia", un proyecto interdepartamental que pone en valor el patrimonio textil asturiano como parte fundamental de su identidad.
La conferencia suprimida iba a abordar el nacimiento y la evolución de la "moda firmada", un concepto fundamental que marcó un hito en la historia del diseño y de la alta costura de la mano de un modisto imprescindible del ámbito nacional como Caprile, quien revelaría "cómo, durante el siglo XX, las casas de moda más prestigiosas elevan la firma del diseñador y la convierten en un sello de autoría única", precisaba la descripción de la jornada.
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