El censo de locales vacíos de Gijón priorizará la zona centro y se ampliará a los ejes comerciales

El anunciado registro de locales comerciales vacíos priorizará la zona centro y se ampliará a los ejes comerciales. Así lo hizo saber este jueves la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, en comisión de Hacienda y a preguntas del grupo socialista. Señaló que esta tarea, enmarcada en un plan más amplio para fomentar la ocupación comercial y consensuada con el sector, creará primero una base de datos de los bajos existentes en la llamada zona de gran afluencia turística, que engloba el entorno de San Lorenzo, el puerto deportivo, Fomento y calles como San Bernardo, Corrida y Los Moros. Después, detalló la popular, el censo se ampliará para agrupar otros ejes comerciales por barrios.

Las actuaciones para fomentar la ocupación de bajos comerciales se enmarca en el Plan Local de Orientación Comercial (PLOC), consensuado en el pacto de concertación, y con vigencia hasta el año 2028. La primera medida es realizar esta base de datos locales, que hasta ahora no existe, para tener un censo orientativo que se pueda cruzar con el registro municipal del impuesto de actividades económicas (IAE) y de licencias municipales. Así, el Ayuntamiento busca que cada local comercial de la ciudad tenga una ficha con sus características y su estado para facilitar su salida al mercado.

Pumariega detalla ahora que ese censo "está cerca de estar completo" para los locales de la zona de gran afluencia turística y que pronto se sumarán ejes comerciales que no se encuentran en ese marco pero que vertebran el comercio local en los barrios. No obstante, la popular añadió en comisión que este futuro registro será "cambiante", porque en algunos de estos bajos existe una rotación elevada y se ocupan y desocupan con frecuencia, por lo que adelantó que el censo no podrá ser "una foto fija" y que sus datos serán más bien orientativos.

Sí se mantiene la idea de que estos datos se puedan poner después a disposición del sector inmobiliario y de posibles arrendatarios. En el marco del PLOC, además, que pondrá también en marcha refuerzos de vigilancia sobre el estado de locales desocupados durante años para evitar su deterioro y se estudiará la posibilidad de lanzar ayudas para que el pequeño comercio minorista pueda emprender en este tipo de espacios.