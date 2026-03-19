"Decepción" entre los impulsores de las "fallidas" estatuas de Arturo Fernández y "les pescaderes" de Cimavilla: "Fastidian estos atrasos"

El procedimiento para la colocación de las estatuas de Arturo Fernández y "les pescaderes" de Cimavilla sufrió un revés cuando ambos concursos quedaron desiertos. Las propuestas presentadas no cumplían el mínimo exigible. Un frenazo que los impulsores de las iniciativas tildaban ayer como una "decepción", si bien las esperanzas siguen intactas en que, haya que esperar lo que haya que esperar, esas esculturas estarán en Gijón. "Hay que ser optimistas", subrayaron.

Una de las razones por las que el catastrofismo no ha invadido a los promotores radica en la postura del Ayuntamiento, que analizará las vías que permitan abrir un proceso por el que sea el propio Consistorio quien, de manera directa, invite a artistas para desarrollar las obras. Una tarea que podría extenderse unos pocos meses hasta dar con los artistas idóneos. "Ya que esperamos lo que esperamos, preferimos que se haga bien y no una chapuza", manifestó Juan Carnicero, presidente de la asociación "Gijón Participa", impulsora de la efigie en honor al actor Arturo Fernández. Carnicero, no obstante, reconoció que "nos fastidian bastante estos atrasos". "Estamos desesperados de aguantar tanto tiempo", ahondó.

El concurso para la estatua de "El Chatín", fallecido en 2019, quedó desierto al no cumplir ninguna de las propuestas el mínimo de 50 puntos sobre 100 en las bases. Hubo apenas tres. En "Gijón Participa" recordaron que "el balón lo tiene el Ayuntamiento". Precisamente ayer tuvo lugar una reunión con la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, para abordar la situación. "Es una decepción, creíamos que de esta iba para delante", señaló Juan Carnicero. En ese sentido, indicó que, si a "Gijón Participa" se le hubiese otorgado en su momento el permiso municipal, "la escultura ya estaría puesta". La financiación corría a cargo de la entidad en ese plan, aunque finalmente será el gobierno local el que afronte la inversión.

La dotación económica, tanto en el caso de Arturo Fernández como el de "les pescaderes" de Cimavilla, es de 60.000 euros. La efigie del intérprete se ubicará en el paseo de Begoña, con vistas al teatro Jovellanos. La de la mujer pescadera se situará en las inmediaciones del Puerto Deportivo, en el entorno de la Cuesta del Cholo. "Quedé un poco descolocada cuando leí lo del concurso, esperaba noticias positivas", confesó Tina Iglesias, vecina que hace unos años comenzó una campaña de firmas para que las mujeres pescaderas tuviesen su tributo a pie de calle. "Confío en que todo salga bien", aseveró Iglesias.

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Para asumir la creación de esta escultura se presentaron nueve propuestas, pero solo cinco cumplían los criterios mínimos para ser valoradas. La que logró mejor resultado obtuvo 44 puntos. Tina Iglesias reivindicó la importancia de esas mujeres pescaderas en la ciudad. "Son auténticas merecedoras de esa estatua", destacó la vecina, que incidió en que estas "aportaron muchísimo al barrio y a la economía". "Son un icono, dejaron una impronta", agregó Tina Iglesias, que, en lo concerniente al proceso para ejecutar la obra, abogó por tirar de "paciencia". "Que salga adelante y quede hermosa a los pies del Muelle, mirando a la Antigua Rula", sentenció.