La "fuerza" y "corazón" de Edith Piaf aterrizan en el Jovellanos de Gijón

Tenía tan solo cuatro años cuando un "choque emocional" cambió su vida para siempre. Aquella niña no entendía el sentido de las letras, pero la vibración de una canción poco conocida que sonaba de fondo, "Les blouses blanches", de Edith Piaf, le atravesó el alma con una intensidad que no ha perdido ni un ápice de fuerza con el paso de las décadas. Hoy, esa niña es la afamada Nathalie Lermitte, la gran protagonista del espectáculo que mantiene vivo el fuego de la artista francesa por antonomasia. "No entendía la letra, pero la fuerza y la emoción de Piaf solo tienen un sentido: el del corazón. Y así lo recibí", confiesa la intérprete. Con esa misma víscera, Lermitte se subirá este viernes, 20 de marzo, a las 20.30 horas, a las tablas del Teatro Jovellanos para revivir la magia del mito imperecedero como uno de los platos fuertes dentro de la programación del primer semeatre de 2026 del coliseo del paseo de Begoña.

Bajo la dirección de Gil Marsalla, "Piaf! The Show" llega a Asturias inmerso en una ambiciosa gira que celebra el 110º aniversario del nacimiento de la artista. Las cifras del espectáculo hablan por sí solas: más de 1.000 representaciones, un millón de espectadores y escenarios pisados en más de 50 países. Sin embargo, para la protagonista, encarnar a la leyenda no es un ejercicio de mimetismo, sino de devoción. "No soy su voz; intento, con la mayor humildad posible, seguir su estela. Como decía Jean Cocteau: ¡nunca ha habido otra Édith Piaf, ni la habrá jamás!", afirma con una rotundidad y huyendo cualquier divismo.

La conexión de Lermitte con la música y el escenario es casi genética. Si a los cuatro años descubrió a Piaf, a los seis ya formaba parte del grupo de rock de su padre. Ese talento precoz la llevó a lanzar su primer disco con tan solo 18 años, un debut arrollador que vendió más de 400.000 copias. A lo largo de su carrera, su voz ha puesto banda sonora a series de televisión, ha sido columnista musical en el programa "Chabada" y, desde 1989, se forjó en el exigente mundo del teatro musical. Antes de incorporarse a "Piaf! The Show" en 2018, Lermitte ya rozaba la excelencia teatral con su papel en "La Petite Fille aux Allumettes" (2015), que le valió una nominación a los prestigiosos Premios Molières.

El legado universal de Piaf

Todo ese bagaje vital y profesional es el que vuelca cada noche sobre las tablas. Por eso, cuando se le pregunta si la etiqueta de "heredera" le supone una presión, responde elogiando a la homenajeada. "¡Todos somos herederos suyos! Cada cantante, hombre o mujer, se ha fogueado la voz con sus canciones", dando a entender que su legado es universal. De hecho, recuerda que la propia Piaf no surgió de la nada y "era heredera de una cantante que adoraba, Marie Dubas; incluso de ella tomó prestada la idea del vestido negro".

¿Dónde termina Nathalie y dónde empieza Édith? "Yo soy Nathalie, la niña marcada para siempre por aquella anécdota y cada vez que me subo al escenario, tengo esa misma sensación, sumada a la experiencia", reflexiona Lermitte, añadiendo que su interpretación ha madurado tras seis años de gira mundial: "Mi voz proyecta lo que fui, lo que soy y lo que seré mañana. Narra mis risas, mis lágrimas y mis dudas; todo eso evoluciona con el tiempo".

En este viaje artístico, el público espera escuchar los grandes éxitos, como "La Vie en rose", "Non, je ne regrette rien" o "Hymne à l'amour", pero Lermitte tiene una debilidad muy particular dentro del repertorio de la "Môme". "'Milord 'es una de mis preferidas, rica en múltiples emociones. Parece una canción alegre, sin embargo, es una de las más tristes de su repertorio, llena de sutilezas armónicas. Es una joya musical y emocional", desvela. Ese es precisamente el secreto de la "chanson" francesa, melodías con una identidad propia, "creadas para el pueblo, que entran en la cotidianidad más sencilla".

El de este viernes su debut en la región. "¡Es la primera vez en Asturias y estoy encantada!", exclama, aunque reconoce que por el frenético tour apenas puede disfrutar de las ciudades que pisan, pero que "siente sus energías". Para ella, actuar en el emblemático coliseo gijonés es un privilegio, porque tiene claro que "los teatros, que tienen alma, son el cofre perfecto para el repertorio de Édith Piaf".

El público que acuda este viernes al Teatro Jovellanos no asistirá simplemente a un espectáculo biográfico, ya que cuando cuando caiga el telón, asegura Lermitte, cada espectador "se llevará el eco de sus propias lágrimas, de sus propias risas, el canto de su propio corazón. ¡En eso consiste toda la magia de Piaf!".