Gijón honra a San José recorriendo el barrio del Carmen tras una misa multitudinaria: "Esta celebración ha crecido mucho"

La devoción de Gijón hacia San José volvió a quedar demostrada este jueves. Por segundo año consecutivo, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen impulsó una procesión al término de la misa que acogió una abarrotada iglesia de San José. "Estamos muy contentos. La recepción que tuvimos el año pasado fue muy buena, pero esta vez hemos superado ese éxito", celebró el hermano mayor de la hermandad, Álvaro Fernández.

La misa y procesión por San José en Gijón, en imágenes. / Ángel González

Antes de que el reloj marcara las 19.30 horas, los bancos de la parroquia de San José ya estaban totalmente ocupados por decenas de devotos. Cuando dio comienzo la misa, muchos tuvieron que buscar espacio para seguirla de pie. El encargado de oficiar la celebración fue el vicario episcopal de Pastoral del Arzobispado de Oviedo, Antonio Vázquez, a quien le acompañaron el párroco de San José, Fernando Llenín; el de San Pedro, Javier Gómez Cuesta; el rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, Manuel Robles, y el diácono permanente Enrique Palomo.

Antonio Vázquez reivindicó que "San José es el hombre justo por su capacidad de escuchar atentamente la palabra de Dios". Además, remarcó que es un "modelo de obediencia" que invita a la sociedad a "levantarnos, confiar y trabajar". "Le recordamos como patrono de la buena muerte, pero para eso se necesita tener una buena vida", expresó el religioso, que también lanzó distintos mensajes a los padres de familia y a los jóvenes. Antes de culminar la misa, el propio Vázquez llevó a cabo la quema de las cartas que habían escrito los feligreses en honor a San José.

"Han generado un ambiente muy bonito"

Al llegar la eucaristía a su fin, los asistentes se trasladaron a la entrada del templo para disfrutar del comienzo de la procesión de San José. No tardaron en aparecer los doce componentes del Carmen que llevaban a cuestas la imagen, al tiempo que la agrupación musical ovetense tocaba el himno nacional. El paso, repleto de color, iba adornado con flores de lirios de pascua, antirrhinum verdes, eucaliptos, pasifloras, lentiscos y variedades de tuya.

Como ya ocurrió en la primera procesión de San José, este jueves hubo representación de todas las cofradías de Gloria y de las hermandades penitenciales, que arroparon a los miembros del Carmen. La mayor novedad de esta segunda procesión fue la ampliación del recorrido, ya que la comitiva se adentró en el barrio del Carmen a través de las calles Zamora, Linares Rivas y Blanca de los Ríos tras pasar por Álvarez Garaya, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban. Por último, antes de regresar a San José, la procesión recorrió la calle del Carmen y Pedro Duro.

Los feligreses que siguieron la procesión aplaudieron que la Cofradía del Carmen les brindara por segunda vez la posibilidad de disfrutar de esta procesión antes de la Semana Santa. "Es importante que se consolide. Me ha encantado cómo les ha quedado, han generado un ambiente muy bonito", señaló Ángel García, vecino de El Llano. Por su parte, el responsable de la hermandad, Álvaro Fernández, comentó que "notamos que la pasión por las procesiones se está recuperando y esta es una buena forma para que los gijoneses celebren el Día del Padre".