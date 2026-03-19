El histórico grupo de montaña San Nicolás de Gijón busca savia nueva: "Antes llenábamos dos autobuses y ahora vamos unas 30 personas"

El grupo de montaña San Nicolás, del barrio gijonés de El Coto, cuenta con un historial de rutas de las que sus componentes se sienten "muy orgullosos". Sin embargo, los miembros de esta agrupación han comenzado a realizar labores enfocadas a la difusión de sus actividades a raíz de un descenso "preocupante" del número de personas que participan en sus salidas. "Hemos pasado de llegar a llenar dos autobuses a ir alrededor de 30. La caída ha sido progresiva, pero en estos dos últimos años lo hemos notado especialmente", afirman.

Desde su creación a principios de marzo de 1999, el histórico grupo de montaña San Nicolás ha organizado de forma continuada rutas por las montañas de Asturias y de León, así como algunas salidas puntuales a otras comunidades autónomas. Para sus asambleas anuales, siempre han contado con los locales de la parroquia de San Nicolás.

Los miembros del grupo de montaña San Nicolás que participaron en la subida al Curullu el 8 de marzo. / LNE

Dos de los amantes del senderismo que acumulan más tiempo formando parte del grupo son Rafael Pérez, de 73 años, y su mujer, Gloria Palacios. "Llevamos yendo a todas las rutas desde 2012, independientemente de si hacía mal tiempo. Nos unimos ese año porque nos gustaba mucho ir a la montaña, pero vimos que ir solos no era lo más adecuado", explican Pérez y Palacios.

La pérdida de "Turi"

Ambos recuerdan con tristeza el momento más duro que han vivido en el grupo, el fallecimiento de uno de los impulsores, Arturo Larroza, "Turi". Su muerte llegó en abril de 2018 tras caer de más de 200 metros mientras ascendía al Vigueras, en Peñamellera Baja, en los Picos de Europa. "Estaba preparando una ruta que íbamos a hacer. Era una gran persona y eso supuso un choque tremendo para el resto. Fue un antes y un después. La montaña era su vida", lamentan.

Pese a esa importante pérdida, este grupo continuó siendo un referente gracias al esfuerzo de sus componentes. En cambio, en los últimos años se ha reducido el número de integrantes de forma notoria. "Llegamos a ser 130 y ahora somos 80. Hay muchos que lo han dejado por ser demasiado mayores. Necesitamos a gente joven, ya que tenemos un guía profesional que cuesta dinero y es clave poder llenar un autobús", subraya Pérez, que añade que "queremos regenerar el grupo para asegurar que haya un relevo".

Por el momento, la socia más joven del grupo es la gijonesa Carmen González, una vecina de Viesques de 47 años. "Desde el principio me acogieron genial. Se forma una especie de familia. Es muy cómodo ir a la montaña en autobús y tener un guía resulta clave para tener más seguridad", argumenta González, que pone el foco en que "aunque el grupo sea de El Coto, el autobús hace paradas por casi todas las zonas de Gijón".

En esa misma línea se pronuncia Arancha Cuesta, de 50 años. "Probé después de la pandemia y me encantó. Tenía la necesidad de respirar aire limpio. Estoy segura de que aquellos que prueben querrán repetir", señala.

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Para conseguir contar con savia nueva, esta histórica agrupación gijonesa ha empezado a difundir sus rutas a través de unas redes sociales que acaban de crear. Además, están repartiendo folletos por diferentes barrios. "Queremos que la gente pruebe. Este grupo es muy flexible y no hay ningún compromiso de tener que ser socio para participar en las actividades. Y es uno de los pocos que permite subir a picos o hacer senderismo", indican los miembros del grupo de montaña San Nicolás, en el que ya tienen listo el calendario de rutas quincenales por Asturias y León en 2026. Asimismo, el destino especial de este año será el Pirineo Aragonés, al que se desplazarán en el puente del Día de Asturias.