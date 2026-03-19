Dejar una luz encendida, puertas y ventanas cerradas y poner alarmas: los consejos policiales para evitar robos en la zona rural de Gijón

Vía abierta a la posibilidad de instalar nuevas cámaras de seguridad en la zona rural para atajar los robos. Así lo anunció ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, en una reunión en la Federación de asociaciones de vecinos "Les Caseríes", a la que acudieron representantes de la Policía Local, Nacional y de la Guardia Civil.

Los mandos explicaron a los vecinos consejos para minimizar riesgos, como dejar todas las puertas cerradas -algo no siempre frecuente en la zona rural, según detectan–; detallaron el perfil de los delincuentes, siendo estos sobre todo bandas profesionales itinerantes; y remarcaron que, cada uno en sus competencias, "no escatiman en medios" cuando hay un incrementos de casos de robos o saltos. "Se aumentan los recursos significativamente", sostuvieron todos. Y por parte de la Benemérita se notificó que la oleada de robos en la zona oeste de hace meses "ya quedó esclarecida".

A la reunión vecinal celebrada ayer en Leorio acudieron por parte de la Policía Local, el jefe Arturo Artime, y el intendente Marcos Puente; por la Policía Nacional, Fernando Alcobendas, de Seguridad Ciudadana, y Claudio Alperi, de Participación Ciudadana, y por la Guardia Civil, el teniente Javier Méndez, y los guardias José Andrés Llorente y Alejandro Peláez. Los vecinos plantearon durante casi una hora sus dudas sobre los recursos empleados en su seguridad, pidiendo algunos presidentes vecinales, pese a todo, más medios "al echar en falta más presencia".

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

Preguntaron también por la forma de actuar de las bandas de delincuentes. Las autoridades incidieron en la alta coordinación que existe entre ellos (hacen reuniones cada viernes) y profundizaron en las labores de cada uno. "Ponemos todas las patrullas que se pueden y personal de paisano para pillarlos in fraganti", especificó Méndez. "En nuestra demarcación, cuando hay un incremento hacemos más controles, hay radiopatrullas, vehículos camuflados y volamos los drones", reseñó Alcobendas. "Atendemos todos los requerimientos de la zona rural, aumentamos la presencia de uniformados en el extrarradio y usamos los drones", recordó Artime.

Tener alarma, clave

En cuanto a los consejos, punto que se abordó a petición del presidente de "Les Caseríes" José Luis García Nicieza, los expertos pidieron que al salir de casa es clave dejar las luces encendidas, sobre todo porque las bandas tienden con mucha frecuencia a evitar viviendas habitadas o con sospechas de estarlo. Incidieron en que hay que dejar puertas y ventanas siempre cerradas y también que es clave tener alarma, sobre todo en las plantas de arriba, por donde suelen entrar los ladrones escalando la fachada.

Se recalcó que, en ningún caso, hay que plantar cara a los ladrones si se les pilla. Primero, porque ellos ni siquiera suelen vigilar antes las casas y porque rechazan el enfrentamiento al saber que las penas por robo con violencia son más elevadas. "Lo mejor es mantener la calma, recopilar información y memorizar rasgos físicos", recomendó Artime. "Es muy raro que entren en una casa si sospechan que está habitada. Tener luces con sensores es bueno", advirtió Alcobendas.

Un control con drones de la Policía Nacional en la zona rural de Gijón. / CNP

Los agentes resaltaron que la mayor parte de los robos que se dan en Gijón son de "bandas profesionales itinerantes". Y que, por ese motivo, "sobredimensionar los medios" carece de sentido porque se marchan cuando llaman mucho la atención. Detallaron, además, que desvalijan estancias principales, como el salón y el dormitorio principal, y que se llevan dinero y oro, pero rara vez joyas para dificultar que les sigan la pista. "La plata la tiran", dijo Méndez. Por su parte, Nicieza aplaudió la presencia de los agentes. "Ha sido una reunión productiva porque se pudo preguntar dudas de primera mano", afirmó.

Moriyón tomó la palabra al final del coloquio. Elogió la alta coordinación entre los cuerpos y habló de las cámaras. Antes, Artime había dicho que estos elementos "son importantes porque suman" y que "ya están plenamente operativas". Moriyón enfatizó que, si era necesario, se podría estudiar poner más. "Irá a presupuesto por encima de todo", recalcó.

Además, anunció que el formato de las comidas vecinales volvería a la vieja usanza, es decir, con al menos un concejal presente, y convocó una nueva reunión para temas generales el día 22, a la que acudirá Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras "para hablar de obras en caminos", concretó. Además de Villoria, estuvieron ayer en el encuentro vecinal Jesús Martínez Salvador y Abel Junquera, edil del PP de Participación Ciudadana.