Nuevos bailarines, cantantes y coreografías pero el ritmo de siempre: "Mamma Mía!" deslumbra en Gijón

Es uno de los musicales más representados a lo largo de las últimas temporadas, su historia es bien conocida y ha quedado retratada posteriormente en una inolvidable película, pero "Mamma Mía!" sigue teniendo el mismo tirón de siempre. Eso quedó demostrado la noche del jueves en Gijón, con un show que en su primera sesión prácticamente llenó todas las butacas del mayor teatro de Asturias, el teatro de La Laboral. Lo que se vio en la capital marítima del Principado fue una adaptación realizada por David Serrano y producida por ATG Entertainment. Llega bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y la dirección musical de Joan Miquel Pérez.

El espectáculo presentó en Gijón un elenco de nuevos cantantes y bailarinas. también, coreografías, escenografía y arreglos musicales renovados basándose en las canciones más emblemáticas del grupo "ABBA".

No es la primera vez que "Mamma Mía!" llega a Gijón. Hace casi diez años se pudo ver el show en La Laboral. Aquella vez, el papel de Donna, la protagonista, estaba interpretado por la cantante Nina, la famosa directora de la academia Operación Triunfo. Ahora, la cantante principal es Verónica Ronda.La música y las voces se ofrecen en directo y para ello la banda se sitúa detrás del escenario.

La historia es bien conocida. El show lo abrió Tanya, interpretada por Mariola Peña. Ella es la hija de Donna, quien está a punto de casarse. Junto con dos amigas hacen fragmentos de canciones como "Honey Honey". De padre desconocido, Tanya acaba de descubrir el diario de su madre del año en que quedó embarazada e invita a su boda a los 3 amantes que aparecen en este libro para descubrir quien es el verdadero padre.

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La comedia sigue sus embrollos y aparecen canciones como " Money, Money, Money", " Quiero dar las gracias", Mamma mia", Chiquitita" y muchas otras que el público gijonés coreó y disfrutó en una noche llena de música.