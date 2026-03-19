El PSOE de Gijón explica el cese de Álvarez Raja como asesor municipal tras la denuncia por acoso sexual: "Se hizo con tiempo más que suficiente"

El PSOE ha realizado los trámites ante el Ayuntamiento de Gijón para que el Consistorio deje de abonar los gastos de personal por el contrato de Iván Álvarez Raja, cesado con efectos al pasado 2 de marzo, después de que el PSOE también lo hubiera suspendido cautelarmente de militancia tras recibir una denuncia por los canales internos por un supuesto acoso.

Raja, que hasta su suspensión cautelar era Secretario de Ideas y Programas en el PSOE de Gijón, también estaba contratado como asesor, con la categoría de administrativo, por el grupo municipal socialista. Las nóminas de los asesores de los grupos municipales se pagan con fondos del Ayuntamiento.

Desde el PSOE se aclaró este jueves que el cese de Raja fue notificado al servicio de gestión de personal del Ayuntamiento de Gijón el pasado 10 de marzo "por el medio habitual en estos casos, a efectos del cálculo de la compensación económica por gastos de personal vinculado al grupo".

La notificación la tuvo que repetir dos días más tarde, después de que el responsable del servicio informara de que se había modificado el procedimiento y que la comunicación debía de realizarse a través del registro del Pleno, lo que tuvo lugar el 12 de marzo.

El PSOE recalca que no se ha producido ningún cobro en exceso por parte del grupo municipal debido a este asunto, ni tenga ninguna cantidad pendiente de regularizar, ni tampoco por parte del cesado.

Añaden, en ese sentido, que desde el servicio de gestión de nómicas se cierra el cálculo de las cantidades a abonar a los grupos por gastos de personal, los días 20 de cada mes, "por lo que la comunicación se realizó con tiempo más que suficiente para que no se produzca ningún desfase en las cantidades abonadas por el Ayuntamiento por este concepto".

Por su parte, Fran López, cabeza visible del sector crítico del PSOE de Gijón, expresó este jueves su confianza en la labor que están realizando los órganos del partido en este caso y añadió que "volvemos a insistir en que creemos, como hace 15 días, que la militancia merece una explicación por parte del Secretario General, no sobre los detalles del asunto (supuesto acoso sexual) si no sobre la gestión política previa a la apertura del expediente o de la contratación como asesor" de Iván Álvarez Raja, por lo que vuelven a reclamar la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Fran López también defiende que "los protocolos funcionan y tienen un objetivo fundamental, proteger los derechos y la privacidad de las víctimas", criticando que se haya abogado por modificar los protocolos.