Torneos deportivos, juegos de mesa, talleres, disfraces... La Inmaculada arranca sus fiestas colegiales con un sinfín de actividades
Las celebraciones de los Jesuitas se inspiran este año en festejos populares de Asturias y España
El colegio de la Inmaculada de Gijón abrió este jueves sus celebraciones, que este año llevan como lema "Las fiestas que nos unen" y se inspiran en festejos populares de Asturias y España. Numerosas actividades culturales y deportivas formaron parte de una intensa jornada que incluyó talleres con familias, hinchables, torneos, un mercadillo de libros, recitales poéticos, juegos de mesa, exhibiciones de disfraces, etc.
Las fiestas de los Jesuitas vivirán su segundo y último día este viernes. Habrá un encuentro de hermanamiento de todas las etapas escolares y también yincanas, torneos, juegos de mesa, carreras de disfraces... Además, la Asociación de Antiguos Alumnos proyectará "Un viaje en el tiempo. Las fiestas colegiales en los años 90", acto que empezará a las 19.00 horas. A las 20.00 horas será la gran cena colegial y el partido de fútbol de alumnos de bachillerato contra la Asociación de Antiguos Alumnos. El broche lo pondrá una gran fiesta de la limpieza.
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