Los trámites de la residencia de estudiantes de Gijón siguen su curso: la Universidad espera enviar "en las próximas semanas" su plan especial al Ayuntamiento

Sin prisa pero sin pausa. La tramitación para la llegada de la residencia de estudiantes a Gijón sigue en marcha. El siguiente paso es que la Universidad de Oviedo remita al Ayuntamiento de Gijón el plan especial, una circunstancia que ya se ve cercana. "Espero que sí", manifestó ayer el rector, Ignacio Villaverde, sobre la posibilidad de que la institución académica envíe dicha documentación en las próximas semanas.

Villaverde recalcó que la Universidad se encuentra ultimando los detalles. "Hubo que modificar el inicial y adaptarlo a las recomendaciones que nos hizo la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) en el informe preliminar", señaló el rector durante su visita ayer a Gijón con motivo del Foro de Empleo que celebra la Universidad de Oviedo en el recinto ferial Luis Adaro. Ignacio Villaverde incidió en la "complejidad" de alguna recomendación para "plasmarla y adaptarla a los requerimientos", de ahí que los trámites se estén dilatando más de lo deseado.

Marzo se antojaba como un momento clave en el proceso. Como desveló LA NUEVA ESPAÑA hace un par de semanas, la intención de la institución académica pasaba por remitir al Consistorio el plan especial de la residencia estudiantil a lo largo del mes. Villaverde mostró su confianza en que no a mucho tardar se materialice ese paso, que, no obstante, es uno más en el largo camino para que fructifique el anhelado proyecto.

En varias ocasiones Ignacio Villaverde ha indicado que el objetivo es acometer la licitación del complejo, que se ubicará en la explanada de la Escuela Superior de la Marina Civil, en este 2026. Antes es imprescindible la aprobación de un plan especial en el Pleno municipal. Resuelto ese procedimiento llegaría la licitación. El Ayuntamiento tiene mucho que decir en el proyecto, que implica cambios en el Plan General de Ordenación (PGO). También la CUOTA, que vigila que las variaciones se ajusten a la norma.

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Se calcula que el equipamiento, configurado como un hotel de tres estrellas, acoja unas 350 camas, con 100 habitaciones dobles y otras 150 individuales. Funcionaría como residencia durante el curso lectivo como hotel en los meses sin actividad lectiva. La inversión podría rondar los 30 millones de euros, con posibles variaciones cuando se concrete finalmente el proyecto constructivo.