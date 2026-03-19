Xaime Martínez dialoga con Nacho Vegas sobre su libro "Pábilun" en el POEX de Gijón
El café librería Toma 3 de Gijón, una de las sedes del festival Poesía en Xixón (POEX), acogió este jueves por la tarde un encuentro en el que el músico y escritor Xaime Martínez tuvo oportunidad de comentar su obra poética "Pábilun" junto al cantautor gijonés Nacho Vegas, donde también hubo lugar para la lectura de los versos incluidos en el tomo. Se trata del último poemario de Martínez, en el que se investiga desde la poesía "la temporalidad de la vida", explica el autor, que articuló la obra en tres partes, coincidentes con el otoño, el invierno y el verano porque, "como dijo Xuan Bello, en Asturias solo tenemos tres estaciones". Vegas incidió en la estructura rítmica del libro y su cercanía a la estructura de cantares. "La muerte es una excusa para hablar de la vida y de la belleza", precisó el músico, que aparece en la imagen junto al autor en un instante del diálogo.
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