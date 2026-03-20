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Un camionero queda atrapado en un camino a la salida del concejo de Gijón: "Espectáculo insólito"

El vehículo se trata de un camión cisterna

El camión atrapado

El camión atrapado / LNE

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

"Espectáculo insólito". Así se expresaron ayer algunos vecinos de la parroquia de Baldornón al ver lo que había sucedido a la salida del concejo gijonés. Un camión cisterna quedó atrapado en un camino de poco tránsito en La Collada, localidad que ya pertenece al concejo de Pola de Siero.

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Este tipo de incidentes suceden con cierta frecuencia también en tierras gijonesas, pero en otro lugar: en la parroquia de Cenero.

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Se trata de la carretera que baja de Porceyo a Sotiello, donde los camiones de mayor tonaleja son incapaces de pasar cuando llegan a una determinada curva. No pocos han quedado ahí debido a que los navegadores gps les ofrecen esta ruta.

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