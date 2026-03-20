Un camionero queda atrapado en un camino a la salida del concejo de Gijón: "Espectáculo insólito"
El vehículo se trata de un camión cisterna
"Espectáculo insólito". Así se expresaron ayer algunos vecinos de la parroquia de Baldornón al ver lo que había sucedido a la salida del concejo gijonés. Un camión cisterna quedó atrapado en un camino de poco tránsito en La Collada, localidad que ya pertenece al concejo de Pola de Siero.
Este tipo de incidentes suceden con cierta frecuencia también en tierras gijonesas, pero en otro lugar: en la parroquia de Cenero.
Se trata de la carretera que baja de Porceyo a Sotiello, donde los camiones de mayor tonaleja son incapaces de pasar cuando llegan a una determinada curva. No pocos han quedado ahí debido a que los navegadores gps les ofrecen esta ruta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)
- Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- Adif exige tumbar la plantación del bosque urbano en el Solarón de Gijón al chocar con el futuro del plan de vías
- El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional