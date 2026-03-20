Un camionero queda atrapado en un camino a la salida del concejo de Gijón: "Espectáculo insólito"

"Espectáculo insólito". Así se expresaron ayer algunos vecinos de la parroquia de Baldornón al ver lo que había sucedido a la salida del concejo gijonés. Un camión cisterna quedó atrapado en un camino de poco tránsito en La Collada, localidad que ya pertenece al concejo de Pola de Siero.

Este tipo de incidentes suceden con cierta frecuencia también en tierras gijonesas, pero en otro lugar: en la parroquia de Cenero.

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Se trata de la carretera que baja de Porceyo a Sotiello, donde los camiones de mayor tonaleja son incapaces de pasar cuando llegan a una determinada curva. No pocos han quedado ahí debido a que los navegadores gps les ofrecen esta ruta.