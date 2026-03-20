El "Caribe Mix Festival" aterrizará en junio en el Gijón Arena: ya hay artistas confirmados

Los ritmos caribeños llegan a Gijón. La plaza de toros de El Bibio acogerá el 6 de junio el "Caribe Mix Festival" en el marco del Gijón Arena. El primer avance de cartel para la cita "funciona como un inventario de éxitos imbatibles que forman parte del patrimonio emocional de varias décadas", destacan los organizadores. La apertura de puertas será a las 17.30 horas. "Será una celebración colectiva donde cada canción se vivirá como si fuera la primera vez", subrayan.

"El magnetismo de Raúl, la voz de los veranos del cambio de milenio, lidera una nómina de artistas confirmados que incluye el ritmo global de Jay Santos, la energía de 'El Regreso de la Década' y la fiesta incombustible de 'Los Inhumanos'", indican. El encuentro combinará actuaciones en directo, DJ sets y "una puesta en escena visual de alto impacto".

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El festival que aterrizará en Gijón también lo hará próximamente en Madrid, Mallorca, Santander o Tenerife. "'Caribe Mix Festival' surge para certificar que la nostalgia es un refugio al que siempre se puede volver para recuperar un pedazo de nuestra propia vida", señalan los impulsores, que califican esta cita como "la oportunidad de revivir el lenguaje de las míticas compilaciones que conectaron a todo un país en un mismo sentimiento de fiesta y desenfadado".