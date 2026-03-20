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El colegio gijonés de la Inmaculada pone el colofón en familia a unas multitudinarias fiestas

La jornada incluyó un hermanamiento entre todas las etapas educativas

La Inmaculada pone fin a sus fiestas colegiales (en imágenes)

La Inmaculada pone fin a sus fiestas colegiales (en imágenes)

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La Inmaculada pone fin a sus fiestas colegiales (en imágenes) / LNE

Sergio García

El colegio de la Inmaculada de Gijón cerró este viernes sus celebraciones, que este año llevaban como lema "Las fiestas que nos unen" y estaban inspiradas en festejos populares de Asturias y España. Un hermanamiento entre todas las etapas educativas sirvió para abrir boca en una jornada que incluyó hinchables, un mercadillo de libros, yincanas, torneos de ajedrez, carreras de disfraces, deportes...

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Entre las numerosas actividades culturales y deportivas también se proyectó "Un viaje en el tiempo. Las fiestas colegiales en los años 90", por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos. Asimismo hubo una gran cena colegial y el tradicional partido de fútbol de alumnos de Bachillerato contra la Asociación de Antiguos Alumnos. Una fiesta de la limpieza puso el colofón a las celebraciones de los Jesuitas.

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