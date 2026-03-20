El colegio gijonés de la Inmaculada pone el colofón en familia a unas multitudinarias fiestas

El colegio de la Inmaculada de Gijón cerró este viernes sus celebraciones, que este año llevaban como lema "Las fiestas que nos unen" y estaban inspiradas en festejos populares de Asturias y España. Un hermanamiento entre todas las etapas educativas sirvió para abrir boca en una jornada que incluyó hinchables, un mercadillo de libros, yincanas, torneos de ajedrez, carreras de disfraces, deportes...

Entre las numerosas actividades culturales y deportivas también se proyectó "Un viaje en el tiempo. Las fiestas colegiales en los años 90", por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos. Asimismo hubo una gran cena colegial y el tradicional partido de fútbol de alumnos de Bachillerato contra la Asociación de Antiguos Alumnos. Una fiesta de la limpieza puso el colofón a las celebraciones de los Jesuitas.