La enfermera gijonesa Elena Rionda, integrante del Comité de Ética del área sanitaria V: "La edad avanzada sigue siendo una barrera para acceder a un respirador"

Desde hace cuatro años, la enfermera Elena Rionda Vigil (Gijón, 1972) forma parte del Comité de Bioética del área sanitaria V. En total, Rionda acumula tres décadas trabajando en el Servicio de Salud asturiano y ahora trabaja en el SAMU del área II. Rionda, junto a la oftalmóloga Rita de la Cruz, se encargó de coordinar la charla sobre edadismo de las IV Jornadas de Bioética que acogió esta semana el Centro Municipal Integrado de La Arena.

¿Por qué deciden poner el foco en el edadismo?

Porque creemos que es una problemática que está en todas partes. Está en el sistema sanitario, pero también en nuestro entorno laboral, en nuestras relaciones y en los medios de comunicación. Esa discriminación a una persona por su edad es un muro invisible que nos hace tratar a las personas mayores como si fueran niños. Creo que todos somos edadistas en un grado, ya que hemos crecido con unos estereotipos que activamos sin darnos cuentas. Cuando hablamos de desigualdades y exclusiones nos centramos en la pobreza, el racismo o el sexismo. Sin embargo, el edadismo afecta a todas las personas, por lo que es fundamental hablar de ello.

¿Qué repercusión tiene el edadismo en la atención sanitaria?

Vemos que es una barrera para el acceso equitativo. Nuestra población está envejeciendo y se dice que, en el 2050, el 50% de la población de España va a tener 50 años o más. Realmente no se está invirtiendo lo necesario para adaptar a las personas mayores y tampoco se está formando lo suficiente. El edadismo nace cuando dejamos de ver a la persona y solo vemos su edad.

Indique algunos ejemplos.

En ocasiones no se les informa adecuadamente a las personas mayores sobre determinados procedimientos u opciones porque se asume que no los van a entender. En salud mental se normaliza la depresión y las tendencias suicidas en la población mayor. Y en relación con el acceso a los cuidados intensivos, tal y como vimos en la época de la pandemia, la edad sigue siendo una barrera para acceder a un respirador. Además, también se normaliza el dolor con frases como: "Es normal que tengas dolor con tus años".

¿Cómo se puede mejorar esta situación?

Por el lado de las políticas y la legislación, se debería incluir a las personas mayores en espacios de participación social y política. Lo mismo que hay concejalías de juventud, ¿por qué no las hay de personas mayores? Después, los comités de ética, donde se desarrollan protocolos, habría que revisarlos para evitar conductas edadistas. Por otro lado, hay una parte muy importante que es la actividad educativa, en la que hay que aumentar la formación en las universidades sobre edadismo y geriatría. Y los contactos intergeneracionales también son muy importantes.

¿A qué se refiere?

Es muy importante el contacto de los jóvenes con los mayores. Es básico que entiendan a sus abuelos, cuya figura debe ser fundamental. Tenemos que escuchar a las personas mayores y esos contactos intergeneracionales son lo mejor para romper estereotipos negativos. Hay que juntar a jóvenes y mayores y que aprendan unos de otros. De esa manera se comprende que no somos tan diferentes.

¿Qué experiencias con personas mayores le han marcado a nivel profesional?

Siempre me aportan mucho. Me encanta hablar con ellas cuando voy a atenderlas porque tienen muchos conocimientos y han aportado para que tengamos la vida que hoy tenemos. Por lo tanto, deben ser valoradas por lo que son y lo que pueden aportar, independientemente de la edad que tengan ahora.

¿Qué consecuencias tiene el edadismo en la salud mental?

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En la mayoría de ocasiones, ellos no tienen esa percepción. Entonces, creo que es necesario hacer hincapié en esto para que ellos sean los primeros en saltar cuando detecten actitudes edadistas. Hay muchos que no son conscientes de que cuando se les habla con diminutivos es una forma de infantilización y de tratarles como niños. Además, en numerosas ocasiones hay un paternalismo y se decide por ellos sin escucharles ni respetar sus decisiones. Si todo eso cambia, mejoraría su calidad de vida, ya que hay estudios que demuestran que una actitud positiva durante el envejecimiento alarga la vida. Es vital entender nuestro proceso de vida con aceptación y con buena autoestima.