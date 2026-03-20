La estación de tratamiento de agua de La Perdiz, en Gijón, generará diez veces más electricidad de la que consume

Los concejales Jesús Martínez Salvador, Gilberto Villoria y Abel Junquera visitaron este viernes las obras que se están realizando en la estación de tratamiento de agua potable de La Perdiz para generar casi 0,7 megavatios de electricidad renovable y las ya concluidas de los nuevos filtros para el agua procedente de Los Arrudos. En el primer caso se trata de unas obras que permitirán generar diez veces más electricidad de la que consume la propia planta, explicó el gerente de la EMA, Vidal Gago.

Las obras de generación de electricidad renovable deberán concluir el 30 de junio, al estar financiadas con fondos europeos del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Se trata de una actuación enmarcada en el proyecto de implantación de un modelo de digitalización de la gestión del ciclo del agua en distintos municipios por los que pasa la traída del agua del manantial de Los Arrudos hasta Gijón. El presupuesto de licitación de esta actuación en La Perdiz, que está ejecutando la empresa Teresco en UTE con otras firmas, es de 2,8 millones de euros más IVA.

José Luis Álvarez, ingeniero de la EMA, explicó que 0,6 megavatios de electricidad renovable se generarán con turbinas hidráulicas, mientras que otros 83 kilovatios se producirán con los paneles solares que se instalarán en las cubiertas de los edificios de la planta.

Arena en suspensión

En cuanto a la renovación de instalaciones en la estación de tratamiento de agua potable de la Perdiz y la puesta en servicio de los filtros en su fase II, ya ejecutadas por la firma Aqualia con un presupuesto de licitación de 863.000 euros, José Luis Álvarez indicó que permitirán aprovechar la totalidad del agua procedente del manantial de Los Arrudos, evitando tener que desechar la que llega turbia por arrastres que se originan cuando se producen tormentas.

Los nuevos filtros para eliminar los arrastres del agua de Los Arrudos cuandos se producen tormentas. / Ángel González

Estos filtros consisten básicamente en grandes depósitos de arena que se pone en suspensión insuflándoles aire desde abajo, junto con el agua. El sistema permite que el material arrastrado por el agua quede en suspensión en la parte superior de esos depósitos y, por desborde de los mismos, vaya decantando hacia unos canales colindantes en los que se recoge. Mientras, el agua ya libre de impurezas pasa al sistema de la estación de tratamiento.