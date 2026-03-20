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La FEA arranca en Gijón: varias charlas y una reunión en el Museo del Ferrocarril

La cita se prolonga hasta el domingo

Los editores asturianos en el inicio de la FEA

Los editores asturianos en el inicio de la FEA

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

La Feria de la Edición Asturiana ya ha dado su pistoletazo de salida. La cuarta edición de este evento, que por vez primera se organiza en Gijón, comenzó la mañana del viernes con un encuentro de los participantes en el Museo del Ferrocarril. La cita se prolonga hasta el domingo y hoy hubo varias charlas.

El primer acto como tal tuvo lugar a las cinco de la tarde. Se trató de la presentación del libro "Durkheim marca un gol", de Leonardo H. Pelayo. La editorial al cargo fue el Colectivo Bruxista. Luego, a las 18.00 horas se presentó la novela "Santo Amaro", de Arantza Margolles. En la presentación estuvo la autora con Esther Prieto para hablar sobre una obra editada por Trabe.

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Para las siete hubo más cosas. Se presentó el L'imperiu de les llombes" de Víctor Albuerne, editado por Bajamar. Para rematar, hubo recital poético con el libro "Paz de puño y letra", de la editorial Más Madera.

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