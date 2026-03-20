Gijón abraza a La Boya por su 60 aniversario: "Sois más que una sociedad gastronómica"
La Sociedad Recreativa acudió al Ayuntamiento por sus seis décadas de existencia
La Sociedad Recreativa La Boya es una de las entidades socioculturales de Gijón más importantes. Y este año están de celebración. La entidad cumple sus seis décadas de existencia, una efeméride que ya han empezado a festejar con varios actos. El último, esta mañana en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Allí fueron recibidios por la alcaldesa, Carmen Moriyón, el concejal de Relacions Institucionales, Jorge González-Palacios, el de Tráfico, Pelayo Barcia y por el de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda.
Tomó la palabra la alcaldesa, que calificó a La Boya como "mucho más que una sociedad gastronómica". "Es un espacio donde se comparte mesa y memoria; donde se transmiten valores, recetas y formas de entender la vida", aseguró. "Y en ese sentido, sois un reflejo perfecto de lo que significa ser de Gijón", valoró la primera edil.
"Gijón es la suma de sus barrios, de sus gentes y de sus tradiciones y de espacios como el vuestro, que construyen comunidad desde lo cercano", aseguró la primera edil, que luego compartió mesa y mantel con los miembros de La Boya, con su presidente a la cabeza, Monchu González.
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