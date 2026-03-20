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Gijón impulsa unos talleres de ganchillo para tejer un arrecife de corales del Cantábrico: estas son las claves del proyecto "Tramares"

La iniciativa la organizan la Universidad Popular, el Centro Oceanográfico y el Mercado Ecológico y Artesano

Por la izquierda, Javier Ruiz-Cuevas, Covadonga Oreja, Liliana Fernández-Peña, Montserrat López Moro, Sol Soberado y Griselda Coro, esta mañana, en el Antiguo Instituto.

Por la izquierda, Javier Ruiz-Cuevas, Covadonga Oreja, Liliana Fernández-Peña, Montserrat López Moro, Sol Soberado y Griselda Coro, esta mañana, en el Antiguo Instituto.

Nico Martínez

El Antiguo Instituto acogió esta mañana la presentación del proyecto "Tramares", impulsado por la Universidad Popular, el Centro Oceanográfico de Gijón y el Mercado Ecológico y Artesano. La iniciativa consiste en la organización de unos talleres divulgativos para todos los públicos, que estarán orientados a la creación de un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejidos en ganchillo.

Esa creación será expuesta en el Simposio Internacional de Corales de Profundidad, que se desarrollará en Barcelona del 2 al 5 de noviembre, y cuya organización corre a cargo del Centro Oceanográfico de Gijón y de la Universidad de Barcelona.

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Los talleres serán gratuitos y la inscripción previa se podrá realizar entre el 24 de marzo y el 9 de abril. En cada taller, que tendrá una duración de 6 horas divididas en dos sesiones, habrá doce plazas. Estas citas tendrán lugar en los Centros Municipales de Pumarín Gijón-Sur, Ateneo de La Calzada, El Llano, El Coto, La Arena y el Centro de Cultura Antiguo Instituto desde el 13 de abril al 12 de mayo.

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Las actividades, tal y como destacó en la presentación la edil de Cultura, Montserrat López Moro, "combina la divulgación científica del océano profundo y las matemáticas, el arte y el saber tradicional del ganchillo". Esta iniciativa está inspirada en el proyecto "Tramares", que fue creado por la Universidad Católica de CHile en 2021.

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