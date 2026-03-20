Gijón impulsa unos talleres de ganchillo para tejer un arrecife de corales del Cantábrico: estas son las claves del proyecto "Tramares"
La iniciativa la organizan la Universidad Popular, el Centro Oceanográfico y el Mercado Ecológico y Artesano
El Antiguo Instituto acogió esta mañana la presentación del proyecto "Tramares", impulsado por la Universidad Popular, el Centro Oceanográfico de Gijón y el Mercado Ecológico y Artesano. La iniciativa consiste en la organización de unos talleres divulgativos para todos los públicos, que estarán orientados a la creación de un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejidos en ganchillo.
Esa creación será expuesta en el Simposio Internacional de Corales de Profundidad, que se desarrollará en Barcelona del 2 al 5 de noviembre, y cuya organización corre a cargo del Centro Oceanográfico de Gijón y de la Universidad de Barcelona.
Los talleres serán gratuitos y la inscripción previa se podrá realizar entre el 24 de marzo y el 9 de abril. En cada taller, que tendrá una duración de 6 horas divididas en dos sesiones, habrá doce plazas. Estas citas tendrán lugar en los Centros Municipales de Pumarín Gijón-Sur, Ateneo de La Calzada, El Llano, El Coto, La Arena y el Centro de Cultura Antiguo Instituto desde el 13 de abril al 12 de mayo.
Las actividades, tal y como destacó en la presentación la edil de Cultura, Montserrat López Moro, "combina la divulgación científica del océano profundo y las matemáticas, el arte y el saber tradicional del ganchillo". Esta iniciativa está inspirada en el proyecto "Tramares", que fue creado por la Universidad Católica de CHile en 2021.
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