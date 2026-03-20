Gijón instala una plataforma flotante para la recuperación de los charranes, aves marinas en peligro

"¡Hoy es un día clave para la conservación en la costa gijonesa!". Con esa expresividad los integrantes del Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón le daban la bienvenida a un proyecto medioambiental que busca la recuperación de unas aves marinas que llevan años de capa caída en la costa local: los charranes. Unas aves marinas que, como explican los expertos, "desempeñan un papel ecológico clave como depredadores de pequeños peces, ayudando a mantener el equilibrio en las cadenas tróficas costeras".

La plataforma, antes de ser instalada. / Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón

Para contribuir a su recuperación se ha instalado una plataforma flotante en el puerto de Gijón que facilite la nidificación de estas aves, como ya existen en otros puntos costeros de España donde. Se trata de un proyecto conjunto entre el Colectivo Ornitológico y SeoBirdlife, con colaboración y financiación de la Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Gijón (que tiene al edil Rodrigo Pintueles, del PP, a la cabeza. La plataforma se colocó ayer, "justo a tiempo para el inicio de la temporada reproductora". Los integrantes del grupo ornitológico detallan que "este tipo de estructuras flotantes están diseñadas específicamente para imitar las condiciones naturales de cría de los charranes: espacios abiertos, aislados y seguros".

Sobre los charranes, cuentan que "son aves marinas altamente especializadas y muy sensibles a las perturbaciones. En muchas zonas del litoral, la presión humana, la urbanización y la presencia de depredadores han reducido drásticamente sus lugares adecuados para nidificar". De ahí que la colocación de estas plataformas "aumentan el éxito reproductor al reducir la depredación; roporcionan hábitats seguros en entornos humanizados; favorecen la recuperación de poblaciones locales y actúan como indicadores de la salud del ecosistema marino".