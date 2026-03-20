Gijón revisará todos sus espacios caninos para sumar el espacio equivalente a casi seis campos de fútbol

Una revisión ya en curso de todas las zonas acotadas para la suelta de perros sentará las bases de una ampliación que, se espera, permitirá sumar en torno a 40.000 metros cuadrados para el esparcimiento de mascotas en la ciudad. La propuesta se está evaluando bajo la supervisión de Emulsa y del servicio de Parques y Jardines, responsables del mantenimiento de las zonas verdes, con el objetivo de actualizar un mapa que se ha actualizado ya varias veces en los últimos años pero que se considera de nuevo hoy desfasado. En Gijón cuenta con más de 40 espacios habilitados para mascotas que suman 291.343 metros cuadrados. La concejalía de Medio Ambiente, competente del área, prevé que esa superficie pueda aumentar ahora en, aproximadamente, un 15 por ciento, lo que supondría 40.000 metros cuadrados más.

La red de espacios caninos se considera anticuada por dos motivos. El primero, porque hay áreas que, aun no estando acotadas para la suelta de perros, se usan como tal "de manera recurrente", y en algunos casos son entornos que sí reúnen las condiciones para poder "regularizarse" si se señalizan y se delimitan como es debido.

La segunda causa que motiva esta reorganización, a juicio de Medio Ambiente, responde a la situación contraria: desde la concejalía se considera que hay recintos que en su momento se consideraron apropiados, pero hoy están en zonas recientemente urbanizadas en las que se empiezan a detectar problemas por "conflictos con los vecinos". Para estos casos, Medio Ambiente buscará si existen “otros espacios próximos” que puedan dar mejor servicio y “generar menos molestias”. También, “en medida de lo posible”, se busca ampliar la red ya existente, con nuevos perímetros más holgados, con la citada previsión de incrementar la superficie total.

El grupo municipal de Podemos pedía ayer en comisión al popular Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente, acceso a los estudios científicos que abordan la presencia de perros en la playa del Rinconín y su impacto medioambiental en ella. El futuro de este arenal está ahora a debate en el marco de la elaboración de la nueva ordenanza de bienestar animal a raíz de que el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) alertase de una posible pérdida de biodiversidad de esta playa a causa de las mascotas. En esta última semana la conversación, a la que se suma el debate también en curso de si se podría permitir la entrada de perros a San Lorenzo en las noches de verano, ha provocado varias campañas de recogidas de firmas online de detractores y partidarios.

Pintueles señaló que la ordenanza sigue en fase de borrador, pero prometió que, si finalmente se acepta restringir la entrada de perros en El Rinconín, “aunque sea de forma parcial o estacional”, se compartirán informes técnicos que lo justifiquen. Incidió en que al borrador de la ordenanza se están incluyendo propuestas para que éstas puedan ser valoradas entre los integrantes del consejo sectorial, pero aseguró que eso no implica que todas las ideas que llegan a debatirse vayan a contar con el “respaldo definitivo” de los técnicos municipales ni del propio gobierno. Desde el grupo municipal de Foro, socios de gobierno, ya han señalado que “si algo funciona” lo mejor sería “no tocarlo”, posicionándose a así a favor de mantener el sistema vigente tanto para el Rinconín como para San Lorenzo.

Que Podemos sacase ayer el tema de las mascotas en comisión, por lo demás, sirvió al concejal para comunicar la puesta en marcha de esta reordenación de espacios y, también, para comunicar que la elaboración de la nueva ordenanza de bienestar animal se está ahora revisando con las aportaciones de los servicios municipales competentes y, especialmente, con el servicio de sanciones y de la Policía Local, ya que la batería de multas del nuevo borrador implicaría bastantes cambios. Aseguró Pintueles que este trabajo interno terminará "en dos o tres semanas" y que después, ya sí, se presentaría un proyecto de ordenanza como tal.