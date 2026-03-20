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¿Hará para manga corta en Gijón este fin de semana? Esto es lo que dicen las predicciones

La Aemet pronostica estas temperaturas para el estreno de la primavera

La Cuesta del Cholo

La Cuesta del Cholo

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

¿Hará para manga corta ya este fin de semana en Gijón? O, en otras palabras. ¿Hará buen tiempo en el fin de semana en el que la ciudad estrena la primavera? Pues según la Agencia Estatal de Meteorología sí... y no.

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Según la Aemet, mañana, sábado, habrá temperaturas máximas de 17 grados. Eso sí, se prevén sobre todo cielos nublados. Nada que ver, en principio, con la tarde soleada que ha hecho este viernes. Según estas mismas predicciones, las mínimas estarán en los nueve grados.

Para el domingo un poco más de lo mismo. Las máximas serán de 16 grados y las mínimas de ocho. Al menos, se cuenta con que las nubes despejen y salga el sol.

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Así las cosas, si no eres muy friolero quizás puedas disfrutar de un culín en la cuesta del cholo ya con ropa menos de abrigo.

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