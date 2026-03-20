El hospital gijonés de Cabueñes reduce ligeramente la demora media para operarse: con estas cifras cerró febrero

El Hospital Universitario de Cabueñes continúa trabajando para reducir las cifras de su lista de espera quirúrgica. A pesar de las jornadas de huelga que se produjeron, el complejo sanitario logró terminar febrero con 3.414 personas pendientes de intervención y una demora media de los pacientes en espera estructural de 80 días. Esos datos son ligeramente mejores que los obtenidos en enero, cuando se alcanzaron 3.420 pacientes y 83 días.

El Servicio de Salud asturiano publicó este viernes los datos de las listas de espera de los hospitales de la región. En Cabueñes hubo un total de 3.414 pacientes a la espera de su operación. Ese dato es el resultado de la suma de los pacientes en espera estructural (2.916), los transitoriamente no programables (191) y los que están en espera tras rechazo en centro alternativo (307). Otra de las mejoras se produjo en el número de pacientes con seis meses o más de espera, que pasaron de 311 en enero a 274 en febrero.

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En el Hospital de Jove se produjo un aumento del número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica. Después de haber logrado en enero una importante reducción hasta los 1.493 pacientes, en febrero ese dato volvió a crecer hasta 1.549. La demora media en tiempo estructural también se vio elevada desde 85 días hasta 87.