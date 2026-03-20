El Principado insta desde Gijón al Ministerio y a Renfe a minimizar la pérdida de plazas en trenes por obras en Palencia

El consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo, señaló este viernes antes de su participación en una jornada en el Puerto de Gijón, que el Principado ha solicitado al Ministerio de Transportes y a Renfe que adopten medidas para minimizar la supresión de plazas en los trenes entre Asturias y Madrid por obras en las vías.

Renfe ha anunciado la reorganización de los servicios ferroviarios desde este sábado hasta el verano por las obras para la llegada de la alta velocidad a Cantabria y el desdoblamiento de la vía en el tramo entre Palencia y León que van a motivar la supresión de 24.000 plazas en los trenes entre Asturias y Madrid.

"Lo que hemos pedido es que se gestione de manera más adecuada, con planificación, que se limite al máximo el impacto, y que las plazas que se pierdan en los horarios en los que hay que cortar para que se desarrollen los trabajos, se compensen con otro tipo de operaciones, con dobles composiciones (más vagones), con nuevas frecuencias. Lo hemos solicitado formalmente al Ministerio y a Renfe y sabemos que están trabajando para hacerlo", señaló Alejandro Calvo en Gijón.

Alejandro Calvo en una locomotora de tren. / David Cabo

"Sabiendo que es eso, que evidentemente hay que trabajar con mayor planificación, que los usuarios puedan planificar bien sus viajes, minimizar el impacto negativo, hay que recordar que las obras generan impactos. Y cuando se inicien, también, a no mucho tardar, obras entre Pola de Lena y Oviedo, también tendremos limitaciones. Hay que intentar que se hagan con la menor afección, pero sabiendo que es imposible hacer obras de mejora sin que haya afecciones al tráfico", añadió el Consejero de Movilidad del Principado.

Apuñalamiento en un bus búho en la cuenca del Nalón

El Consejero también se refirió a la agresión a un chofer de un autobús búho en la cuenca del Nalón, que motivó un plante de los conductores tras el apuñalamiento que sufrió su compañero.

"Lo veo con preocupación, sobre todo respecto de que se traslade una imagen que no es correcta o no es adecuada respecto del transporte público, que es un medio seguro, pero no es ajeno a los problemas de seguridad pública que se produzcan allí donde opera", añadiendo que las empresas, como responsables de sus trabajadores deben de adoptar medidas para garantizar que no se produzcan en estas situaciones. Dicho eso, insistió en que el problema no es de seguridad en el transporte, sino que se trata de un problema de seguridad pública en la zona asociado "a cuestiones de exclusión social" que en este caso ha afectado al transporte.