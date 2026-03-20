El proyecto de obra que busca un remedio para "los hundimientos" en este barrio gijonés

La petición vecinal, canalizada a través de Izquierda Unida, para adecuar unas áreas entre edificios del barrio de Nuevo Roces tendrá que esperar por un proyecto de obra que tendrá que ser más ambicioso de lo previsto. En los espacios comunes entre las calles avenida de Roces, Jenaro Suárez Prendes y César Maese Alonso, los únicos que aún no tienen zonas verdes habilitadas en condiciones, se han detectado "defectos" constructivos que hasta ahora habían pasado desapercibidos y que están generando problemas de "hundimientos en todo el perímetro". Eso obliga ahora a abordar una actuación concreta para reforzar el subsuelo. Lo contó este viernes, en comisión municipal, el edil popular Rodrigo Pintueles.

Izquierda Unida preguntaba por una actuación que ellos habían pedido y que el gobierno había aceptado acometer ya el pasado octubre. Lo que explica ahora Pintueles es que los técnicos de Parques y Jardines han visto errores constructivos en el relleno de la excavación que se hizo alrededor de los garajes, y que esos defectos incluyen el vial que se iba a adecenar y las zonas verdes que se iban a crear en unos recintos que hoy son de grava y que lucen ya bastante deteriorados.

Dijo Pintueles que, "salvando las distancias", se trata de un problema similar a los hundimientos en Moreda que hace pocas semanas provocaron un gran socavón al no soportar el firme el peso de una barredora de Emulsa. Detalló también el popular que estos errores en Nuevo Roces fueron detectados con estas estancias públicas ya recepcionadas por el Ayuntamiento y fuera de los plazos legales para poder requerirle a la empresa una reclamación.

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La actuación de refuerzo tendrá que abordarse, entonces, desde el Consistorio. Izquierda Unida reclamó este viernes que la partida económica para llevarla a cabo se tenga en cuenta en las modificaciones presupuestarias pendientes. Sí añadió Pintueles que, mientras tanto, a través de los talleres de empleo se ha mejorado la jardinería del barrio y realizado plantaciones de árboles y arbustos, y que en las calles afectadas por estos hundimientos se han realizado actuaciones para retirar maleza y suciedad.