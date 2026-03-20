Proyecto urbanístico en Contrueces: el barrio gijonés ganará 132 nuevas viviendas con un plan financiado por 1.185 inversores
La construcción de "Residencial Contrueces", con cinco edificios, comenzará en 2027 y los pisos se entregarán en el segundo trimestre de 2029
La aportación para el desarrollo ascendió a casi 2,5 millones de euros
Proyecto urbanístico en ciernes para Gijón. Una plataforma española de inversión inmobiliaria desembarcará en el barrio de Contrueces, donde 1.185 inversores han aportado 2.475.000 euros, lo que supone el 75 % necesario para la promoción de cinco edificios. El plan, denominado "Residencial Contrueces", comprende 132 viviendas, de las que 20 serán de precio concertado en un desarrollo que contará con garajes, trasteros, zonas verdes, piscina y pistas deportivas.
La previsión pasa por que la construcción arranque en el primer trimestre de 2027 y finalice en el primer trimestre de 2029. La entrega de los pisos se haría en el segundo trimestre de dicho año. El promotor del proyecto, Grupo Tecniobras, cuenta con una dilatada experiencia en la región.
Se trata del primer proyecto en Asturias de la plataforma Urbanitae, cuya actividad principal se desarrolla en Andalucía y Madrid, si bien ha integrado proyectos participados en Portugal, Francia e Italia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)
- Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- Adif exige tumbar la plantación del bosque urbano en el Solarón de Gijón al chocar con el futuro del plan de vías
- El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional