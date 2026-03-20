Proyecto urbanístico en Contrueces: el barrio gijonés ganará 132 nuevas viviendas con un plan financiado por 1.185 inversores

Proyecto urbanístico en ciernes para Gijón. Una plataforma española de inversión inmobiliaria desembarcará en el barrio de Contrueces, donde 1.185 inversores han aportado 2.475.000 euros, lo que supone el 75 % necesario para la promoción de cinco edificios. El plan, denominado "Residencial Contrueces", comprende 132 viviendas, de las que 20 serán de precio concertado en un desarrollo que contará con garajes, trasteros, zonas verdes, piscina y pistas deportivas.

La previsión pasa por que la construcción arranque en el primer trimestre de 2027 y finalice en el primer trimestre de 2029. La entrega de los pisos se haría en el segundo trimestre de dicho año. El promotor del proyecto, Grupo Tecniobras, cuenta con una dilatada experiencia en la región.

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Se trata del primer proyecto en Asturias de la plataforma Urbanitae, cuya actividad principal se desarrolla en Andalucía y Madrid, si bien ha integrado proyectos participados en Portugal, Francia e Italia.